Vodafone, Dünyanın İlk Kısa Mesajını NFT Olarak Satmaya Hazırlanıyor!

Vodafone, gelecek hafta bu zamanlarda dünyanın Vodafone ağı üzerinden atılmış ilk kısa mesajı, değiştirilemez bir token (NFT) olarak açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. Aralık 1992'de ağ üzerinden "Mutlu Noeller" yazan ilk mesaj gönderildi. Açık arttırma Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi tarafından yürütülecek ve kazanan alıcı ödemeyi Ether ile yapacak. Açık artırmadan elde edilecek gelir, BM Mülteci Ajansı UNHCR'ye bağışlanacak.
Konu hakkında yorum yapan Vodafone İngiltere CEO'su Ahmed Essam şunları söyledi: "Desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için, geçmişimizdeki büyük bir teknoloji inovasyonunu günümüzün en son teknolojisiyle bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Bu girişim, 'Birlikte Yapabiliriz' ruhumuzu somutlaştırıyor."
Vodafone, paranın UNHCR'nin çatışma ve zulüm nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 82.4 milyon mülteciye yardım etmesine yardımcı olacağını söyledi.
Vodafone'un söylediğine göre, kazanan teklif sahibine dünyanın ilk SMS'ini NFT olarak ileten orijinal iletişim protokolünün ayrıntılı bir kopyası verilecek. Tüm NFT'lerde olduğu gibi, koleksiyoncu blok zinciri sayesinde öğe üzerinde sahipliğini kanıtlayabilecek.
NFT koleksiyon ürünlerine sahip olma fikri oldukça yeni bir fikir, bu nedenle bu varlıkların değerinin gelecekte artıp artmayacağı veya öngörülemeyen bazı engeller sebebiyle bir gün değersiz hale gelip gelmeyeceklerini söylemek şimdilik mümkün gözükmüyor. Yine de, Dünya'nın ilk kısa mesajına sahip olmanın oldukça iyi bir koleksiyon parçası gibi gözüktüğünü söyleyebiliriz ve alıcının ödeyeceği miktar iyi bir amaç için kullanılacak.
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