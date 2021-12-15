Vodafone, Dünyanın İlk Kısa Mesajını NFT Olarak Satmaya Hazırlanıyor!

Vodafone, ağı üzerinden atılmış ilk kısa mesajının (SMS) NFT'sini açık arttırma ile satıyor! Bu satıştan elde edilecek gelir, BM Mülteci Ajansı UNHCR'ye bağışlanacak...

  • Levent Öztürk
Vodafone, İlk Kısa Mesajı NFT Olarak Satıyor!

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Vodafone, Dünyanın İlk Kısa Mesajını NFT Olarak Satmaya Hazırlanıyor!

 

 