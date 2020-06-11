WhatsApp, Telefon Numaranızı Google Aramalarına Sızdırmış Olabilir

WhatsApp, Google arama sonuçlarında telefon numaralarının görünmesine yol açan bir sorunu onardığını iddia etti. Güvenlik araştırmacısı Athul Jayaram, "Sohbet etmek için tıkla" (Click to chat) işlevini kullananların telefon numaralarının Google tarafından dizine eklendiğini söylemişti.
"Sohbet etmek için tıkla" işlevi, telefon numarasının içerisinde bulunduğu bir web bağlantısı oluşturmaya izin veriyor. Jayaram'a göre bağlantının bulunduğu sunucunun kök dizininde bir robots.txt dosyası bulunmuyor, bu yüzden Google'ın ve diğer arama motorlarının botları, bağlantıları dizine ekliyorlar. Jayaram, 300.000 civarında telefon numarasının Google arama sonuçlarında göründüğünü ve "site:wa.me" araması yaparak görüntülenebildiğini söylüyor.
Sorunun ilk kez Jayaram tarafından keşfedilmediği de belirtiliyor. Sorun şu an onarılmış olsa da, WhatsApp'ın böyle bir şeyi gözden kaçırmış olması ve üstelik bunu birkaç ay fark etmemiş olması, gerçekten endişe verici.
Facebook, Jayaram'ın Google'daki bağlantıları keşfettiği sırada zaten onarım için çalıştığını, bu bağlantıların eskiden kaldığını söylüyor. Bağlantılar, arama motoru tarafından yeniden tarandığında ve bulunamadığında, dizinden kaldırılıyor.
Facebook, 2018 itibariyle telefon numarasıyla kullanıcı aratmayı durdurmuştu.
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