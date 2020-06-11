WhatsApp, Telefon Numaranızı Google Aramalarına Sızdırmış Olabilir

WhatsApp'taki bir hatanın, telefon numaralarının Google aramalarında açıkça görünmesine yol açtığı ortaya çıktı. Neyse ki bu hata, WhatsApp'ın açıklamasına göre onarılmış durumda.