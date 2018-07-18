WhatsApp, Uyarılarda "Sustur" Düğmesini Deniyor
Telefonunuz, WhatsApp grupları yüzünden sürekli titriyor ve sinirinizi alt üst ediyorsa, bu işlev sizi sevindirecek!
Geçtiğimiz günlerde yeni grup yönetim işlevleri, farklı kaynaklardan iletilen mesajları daha iyi görme gibi yeniliklerle donatılan WhatsApp, günlük hayatınızda ihtiyaç duyacağınız değişiklikler yapmaya devam ediyor.
WABetaInfo'ya göre WhatsApp beta 2.18.216, Android uyarılarında bir "Sustur" düğmesi gösteriyor. Bu düğme, sadece tek kaynaktan gelen mesaj sayısı 51'i geçerse görünüyor. Tek bir kişiden gelen mesajlar konusunda sabrımızın 51 mesajdan çok daha önce taşabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden yeni işlev, daha çok grupları hedefine alıyor olabilir. Gruplardaki okunmamış mesaj sayısı, bir anda kontrolden çıkabiliyor ve mesaj uyarılarına karşı herkesin faklı bir tolerans seviyesi sergilediği söylenebilir.
Yeni işleve final sürümde de yer verilirse, çok konuşan gruplarınızı WhatsApp'ı açmadan susturmanız mümkün olarak.
Zeynel A. Öztürk
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