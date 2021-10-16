WhatsApp, Uzun Zamandır Beklenen Özelliği Nihayet Kullanıma Sundu!

WhatsApp, birkaç yıldır sohbetlerin uçtan uca şifrelenmesini desteklese de, bu özellik Google Drive'a ya da iCloud'a yapılacak bulut yedeklemelerini kapsamıyordu. Facebook'a ait sohbet uygulaması, Android uygulamasının yedekleme ayarlarında, "Google Drive'da yedeklenen mesajlar ve medya, uçtan uca şifreleme ile korunmaz" ifadesini açıkça belirtiyordu. Aynı durum, iCloud yedeklemeleri için de geçerliydi.
Şirketin bir yıldan fazla bir süredir şifreli bulut yedeklemelerini test ettiğini biliyoruz. Birkaç ay önce de WhatsApp beta sürümlerinde bu özelliği görmeye başladık.
Şimdiyse kullanıcılar, yedeklerini Google Drive veya iCloud'a yüklenmeden önce uçtan uca şifreleme seçeneğine sahip olmaya başlıyor. WhatsApp, bu büyüklükteki başka hiçbir küresel mesajlaşma hizmetinin müşterilerine bu yeteneği sağlamadığını söylüyor.
Şifreli sohbet yedeklemeleri isteğe bağlı bir güvenlik özelliği olarak geliyor. Bunun nedeni, dikkat edilmesi gereken birkaç detayın bulunması. Yedeklemeler, seçtiğiniz bir parola veya 64 bit anahtar kullanılarak uçtan uca şifrelenebilir, ancak bir aksilik nedeniyle sohbetlerinize erişiminizi kaybederseniz ve şifreleme anahtarınızı da unutursanız, yedeği geri yüklemenin bir yolu yok.
Özelliğin size ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedekleme > Uçtan Uca Şifreli Yedekleme yolunu takip edebilirsiniz.
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