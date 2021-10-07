WhatsApp'ın Saatlerce Çökmesi, Sırasında Telegram Uçuşa Geçti!

Birkaç saat süren WhatsApp erişim kesintisi sırasında, rakibi Telegram'ın milyonlarca yeni kullanıcı kazandığı ortaya çıktı!

  • Levent Öztürk
WhatsApp çöktü, Telegram uçtu!

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