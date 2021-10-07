WhatsApp'ın Saatlerce Çökmesi, Sırasında Telegram Uçuşa Geçti!

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, birkaç saat süren WhatsApp, Facebook ve Instagram kesintisi sırasında mesajlaşma platformunun 70 milyon yeni kullanıcı kazandığını açıkladı. Durov, Telegram kanalı aracılığıyla duyuruyu yapmadan önce bile, mesaj göndermeye çalışan kullanıcılar hizmetin gözle görülür bir şekilde yavaşlaması ile kullanıcı artışını fark etmiş olabilirler.
Kullanıcı artışı hakkında yorum yapan Durov şunları yazdı: "Telegram'ın günlük büyüme oranı, normları aştı ve bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla kullanıcıyı ağırladık. Telegram, kullanıcılarımızın büyük çoğunluğu için kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğinden, ekibimizin benzeri görülmemiş büyüme sırasındaki başarısıyla gurur duyuyorum."
Platform normalden daha yoğun trafik altında büyük ölçüde çalışmalarına devam ederken, Durov, özellikle Amerika'daki kullanıcıların bu yavaşlamadan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti. Tabii ki Amerika dışındaki ülkeler de bu yavaşlamadan farklı ölçülerde etkilendi.
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Facebook'un sistemleri geri yüklendiğinde, tüm yeni Telegram kullanıcılarının hizmeti kullanmaya devam etmesi ve aktif kullanıcılar haline gelmesi pek mümkün gözükmüyor ancak gelecekteki Facebook kesintileri için uygulamayı yüklü tutabilirler. Durov, insanlardan yeni kullanıcıları Telegram'da hoş karşılanmış hissetmelerini istedi ve platformun sunduğu bazı güçlü özellikleri gösteren Telegram İpuçları kanalına bağlandı. Ayrıca, sohbetleri WhatsApp'tan Telegram'a nasıl aktaracağınızı gösteren bir bağlantı da yayınladı...
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