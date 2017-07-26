Whatsapp Web Nedir, Nasıl Kullanılır?
WhatsApp Web nedir, avantajları ve dezavantajları nelerdir? İşte WhatsApp Web hakkında bilmeniz gerekenler!
WhatsApp, 2015'in başından bu yana PC'nizden de kullanılabiliyor. Bu sayede çalışırken PC'nizi bırakıp, telefonunuzun küçük klavyesinde yazı yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Tüm ihtiyacınız olan, WhatsApp Web'in web sayfasını açmak ve aşağıdaki adımları gerçekleştirmek.
1. Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın.
2. Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.
Android'li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.
iPhone'da Ayarlar > WhatsApp Web'e dokunun.
Windows Phone'da ve Nokia S60'ta Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.
3. Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun.
Artık WhatsApp web'i kullanmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için telefonunuzun internet bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.
WhatsApp'ı hangi bilgisayarlarınızla bağladığınıza telefonda WhatsApp Web ekranından göz atabilir, dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. Bilgisayarınıza başkaları ulaşabiliyorsa ve WhatsApp'tan çıkış yapmayı unuttuysanız, bu seçeneği kullanarak erişimi kaldırabilirsiniz.
WhatsApp Web'e Alternatif
Web tarayıcınız üzerinde çalışan WhatsApp Web'e alternatif olarak, klasik masaüstü uygulaması olarak çalışan WhatsApp uygulamasını da indirebilirsiniz. İşlevsellik ve arayüz olarak bu iki sürüm arasında büyük bir fark bulunmuyor, ancak uygulamayı tarayıcınızı açmadan kullanabiliyor ve uyarıları alabiliyorsunuz.
WhatsApp Web'in Yapabildikleri
WhatsApp Web ile yapabilecekleriniz arasında şunlar bulunuyor:
- Klavyeyle mesaj yazma.
- Fotoğraf, video ve sesleri oynatabilme.
- Kişi bilgilerine göz atma.
- Masaüstü uyarıları alabilme.
- Fotoğraf paylaşma, ses kaydetme ve web kamerasını kullanabilme.
- Emoji ve GIF gönderme.
WhatsApp Web'in Dezavantajları
- Telefonunuzun internete bağlı olması şart, aksi halde mesaj gönderip alamıyorsunuz. Dolayısıyla telefon hattınız yoksa ve bir WhatsApp hesabınız yoksa, sadece PC'niz üzerinden kaydolmanız mümkün değil.
- Telefonun ekranı kapalıyken bağlantı bazen kaybolabiliyor.
- Birden fazla tarayıcıyı hesabınıza bağlayabiliyorsunuz, ancak aynı anda birden fazlasını kullanamıyorsunuz.
- Çalışırken dikkatinizin dağılmasına neden olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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