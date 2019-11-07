WhatsApp'tan Yeni Grup Sohbeti İşlevi Hazır

WhatsApp'ın faydalı olduğu kadar meşgul edici özelliği grup sohbeti, yeni işlevlere kavuştu.
Uygulamanın Android ve iOS sürümlerine gelen güncelleme, sizi kimlerin grup sohbetlerine ekleme yetkisine sahip olduğunu seçmenize izin veriyor. Bugüne kadar grup sohbetlerine dilediğiniz kişiyi ekleyebiliyordunuz. Bu işlev, istenmeyen mesajları dağıtmak ve sahtekarlık sitelerine yönlendirmek için kullanılabiliyordu. Ancak şimdi sizi kimlerin sohbete ekleyebileceği konusunda seçici olabiliyorsunuz.
Yeni güvenlik ayarı, Ayarlar > Hesap > Gruplar altında bulunuyor. Burada "Herkes" seçeneğini tercih ederseniz, değişen bir şey olmuyor. "Kişilerim" seçeneğini tercih etmeniz halinde, sizi sadece adres defterinizdeki kişiler sohbetlere ekleyebiliyor. Son seçenek ise belirli kişilerin sizi sohbete eklemesini engellemenizi sağlıyor.
Güncelleme kademeli olarak dağıtılan yeni seçeneğin görünmesi birkaç gün alabilir.
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