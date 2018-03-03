WhatsApp Yeni "İletilmiş Mesaj" İşlevini Deniyor
WhatsApp, istenmeyen mesajlarla savaşmak için yeni bir işlevin testlerine başladı!
- Zeynel A. Öztürk
İstenmeyen mesajlar, her gün milyonlarca mesajın gönderildiği WhatsApp'ta ciddi bir problem. WhatsApp'ın bu problemi çözmek için yeni bir planı var.
Yeni bir rapora göre WhatsApp, size gelen mesajların bir başka sohbetten veya gruptan alınıp alınmadığını anlamanızı sağlayacak "İletilmiş mesaj" işlevini deniyor. Android'deki 2.18.67 beta sürümünde görünen yeni işlev, varsayılan olarak devre dışı ve gizli durumda bulunuyor.
Bu işlevin yanında varsayılan olarak kapalı bulunan Stickers işlevi de WhatsApp'a eklendi. Stickers, ilk olarak Windows Phone'a yönelik beta sürümlerinde görülmüştü.
WhatsApp Yeni İşlevler Kazanmaya Devam Ediyor
Geçtiğimiz birkaç hafta içinde WhatsApp'ın düzenli olarak yeni işlevler test ettiğine ve eklediğine şahit olduk. Örneğin geçtiğimiz günlerde Hintli kullanıcılar için UPI ödeme işlevi eklenmiş, grup açıklamaları işlevi, WhatsApp Business, mesaj silme gibi yeniliklerle karşılaşmıştık.
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