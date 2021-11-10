WhatsApp, Yeni Özelliğiyle Discord'a Rakip Olmaya Hazırlanıyor!

WhatsApp grup sohbetleri yakında Discord benzeri özelliklere sahip olabilir. WABetaInfo ve The Verge'in haberine göre, WhatsApp'ın yöneticilerin grup sohbetlerini daha büyük bir şemsiye altında birleştirmesine olanak tanıyan bir Topluluklar özelliği geliştiriyor. Büyük çaplı bir grup sohbetinin altında buna bağlı, daha küçük grup sohbetleri oluşturmak mümkün olacak. Örneğin bir ders ile ilgili bir gruba üye olan öğrenciler aynı zamanda o gruptan ebeveynlerinin olduğu bir gruba da bağlantı kurabilecekler.
Sohbetler, bugün olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile gerçekleştirilecek. Yöneticiler, insanları topluluğa ekleyebilecek veya bir davet bağlantısı paylaşarak davet edebilecek. Bu konu hakkında daha fazla ayrıntı henüz gelmedi.
WABetaInfo, Toplulukların Android ve iOS için gelecekteki bir WhatsApp beta sürümünde görüneceğini belirtiyor, ancak ne zaman olacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu sürenin fazla uzun olmayacağı düşünülüyor. Bu tarz bir özellik, özellikle WhatsApp'ın toplum hayatının büyük bir parçasını oluşturan Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde büyük ilgi göreceği düşünülüyor.
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