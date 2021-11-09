Netflix'in iOS Bilmecesi Çözüldü: Netflix Oyunları, iOS'a Nasıl Gelecek?

Netflix'in Android için sunduğu oyunlar, konu iOS olduğunda karmaşık bir hal alıyor. Netflix'in, Apple'ın sıkı App Store kısıtlamalarını nasıl aşacağı ise neredeyse belli oldu gibi...