Netflix'in iOS Bilmecesi Çözüldü: Netflix Oyunları, iOS'a Nasıl Gelecek?

Netflix artık Android'de mobil oyunlar sunduğuna göre, akla hemen başka bir soru geliyor: Apple'ın oyun içi alışveriş politikasıyla çelişen özelliklere sahip bu oyunlar iOS oyuncularına nasıl ulaştırılacak? Görünüşe göre bu, zor yoldan gerçekleşecek.
Bloomberg'den Mark Gurman, "Power On" haber bülteninde Netflix'in tüm oyunlarını App Store aracılığıyla iOS'ta "tek tek" yayınlayacağını belirten bir kod gördüğünü iddia etti. Oyunlar uygulamanın içinden indirilip oynanmayacak, bunun yerine kullanıcılar oynamak istedikleri oyunları tek tek yükleyecekler.
Ana Netflix uygulamasında yine oyun kataloğuna erişim sunulacak, ancak bir oyuna dokunduğunuzda ayrı bir uygulama başlatmış olacaksınız. Android sürümü de zaten şu anda bu şekilde çalışıyor, ancak Netflix oyunları Android uygulamasının içine bütünleştirme seçeneği sunuyor. iOS'ta ise, oyunları ayrı olarak sunmaktan başka seçeneği bulunmuyor.
Apple, App Store'daki her oyunun, yalnızca bulut üzerinden mevcut olsa bile, ayrı ayrı taramadan geçmesini zorunlu tutuyor.
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