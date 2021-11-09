Netflix'in iOS Bilmecesi Çözüldü: Netflix Oyunları, iOS'a Nasıl Gelecek?

Netflix'in Android için sunduğu oyunlar, konu iOS olduğunda karmaşık bir hal alıyor. Netflix'in, Apple'ın sıkı App Store kısıtlamalarını nasıl aşacağı ise neredeyse belli oldu gibi...

Netflix oyunlarının iOS bilmecesi çözüldü

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