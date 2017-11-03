WhatsApp'a Erişimde Sorun Var!
WhatsApp'ı kullanmaya çalışanlar, yaklaşık yarım saattir sorun yaşıyorlar!
Popüler sohbet hizmeti WhatsApp, yaklaşık 20 dakikadır erişilemiyor. Sorunun tüm kullanıcıları etkileyip etkilemediği bilinmiyor ancak internetteki raporlar ve tweet'ler, sorunun Türkiye ile sınırlı olmadığını gösteriyor.
Sitelerin çalışır halde olup olmadığını denetleyen DownDetector, ziyaretçilerinin yüzde 60'ının WhatsApp'a girmekte sorun yaşadığını söylüyor. WhatsApp daha önce Mayıs ayında da birkaç saatlik bir kesinti yaşamıştı.
Kesinti muhtemelen çok uzun sürmeyecek ancak Telegram gibi alternatif uygulamalara binlerce kullanıcı kazandıracak.
WhatsApp'ta siz de bağlantı sorunu yaşıyor musunuz?
Zeynel A. Öztürk
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