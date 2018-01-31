WhatsApp'a "Hayati" Güncelleme Geldi!

WhatsApp'a gelen yeni güncelleme, hayati önem taşıyan bu hatayı yapanlara ilaç gibi gelecek!

WhatsApp'a "hayati" güncelleme

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