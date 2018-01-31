WhatsApp'a "Hayati" Güncelleme Geldi!
WhatsApp'a gelen yeni güncelleme, hayati önem taşıyan bu hatayı yapanlara ilaç gibi gelecek!
Direksiyon başında mesaj yazmak ölümcül bir hareket, ancak Apple CarPlay yeteneğine sahip otomobiller, artık WhatsApp'ı ses ile kullanabiliyorlar.
WhatsApp'a gelen güncelleme, uygulamaya Apple CarPlay desteği ekledi. Böylece metin mesajları göndermek için sesinizi kullanabiliyorsunuz. Benzer şekilde size gelen mesajlar, otomobiliniz tarafından sesli olarak okunuyor.
Siri ile konuşup WhatsApp üzerinden mesaj göndermeniz zaten mümkündü, ancak bu sırada uygulamayla etkileşimde bulunmanız gerekiyordu. Şimdi ise mesajlarınıza CarPlay'in giriş ekranından hızla ulaşabiliyorsunuz.
Apple'ın otomobillerde üçüncü parti uygulamalara verdiği destek Google'a göre yavaş gelişse de, WhatsApp desteğinin gelişi yeniliklerin habercisi olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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