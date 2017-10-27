WhatsApp'a Mesaj Silme İşlevi Geldi!
WhatsApp, çok uzun zamandır istenen özelliklerden birini yeni sürümünde gerçeğe dönüştürdü!
WhatsApp, henüz bu ayın başlarında canlı konum izleme işlevini hizmete açmıştı. Firma şimdi ise çok istenen bir başka işlevi, mesajları silme işlevini kullanıma sunuyor.
Mesajları silme işlevine ulaşmak için gönderdiğiniz mesaja uzun dokunmanız yeterli. Bunu yaptığınızda karşınıza "Benim için sil" ve "Herkes için sil" seçenekleri geliyor. İlk seçenek, isminden de anlaşılacağı üzere mesajı sadece sizin cihazınızdan siliyor. İkinci seçenek ise mesajı alıcının cihazından da siliyor, ancak burada bazı kısıtlamalar var. Öncelikle "herkes için sil" işlevi, sadece mesajı gönderdikten 7 dakika sonrasına kadar çalışıyor. Bu süre dolduğunda seçenek ortadan kayboluyor. Bunun yanında mesajı silme girişiminin başarılı olup olmadığını öğrenemiyorsunuz. Yani mesajın karşı tarafta okunmuş olma ihtimali var.
Yeni işlev, tüm WhatsApp kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı. İşlevi görebilmek için WhatsApp'ı en son sürüme güncellediğinizden emin olun.
Zeynel A. Öztürk
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