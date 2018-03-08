WhatsApp'da Otomatik Resim İndirmeyi Kapatın
WhatsApp'ın resimlerinin otomatik olarak cebinize indirilmesini istemiyorsanız, yapmanız gereken çok basit!
- Ali Ruhi Öztürk
Eğer WhatsApp yüzünden depolama alanı ve indirme limiti sorunları yaşıyorsanız, uygumalanın otomatik olarak resimleri indirmesini engelleyebilirsiniz. Bunu yapmak oldukça kolay, ardından sadece sizin izninizle resim, fotoğraf ve GIF'ler telefonunuza yüklenecektir.
Aşağıdaki adımları takip ederek otomatik resim indirme özelliğini kapatabilirsiniz:
- WhatsApp uygulamasını açın
- Sağ yukarıdaki seçenekleri ikonuna dokunun, ardından Ayarlar > Veri Kullanımına gidin
- Buradan bağlantı türlerine göre hangi verileri indirmek istediğinizi seçebilirsiniz.
- "Mobil veri kullanırken", "Wi-Fi'ya bağlıyken" ve "Dolaşımdayken" seçeneklerini tek tek ziyaret edin ve indirilmesini istemediğiniz dosya türleri seçin ve "tamam" seçeneğine dokunun.
Bu sayede sadece resim ve GIF dosyaları değil, ses ve diğer tüm dosya türlerinin otomatik olarak indirilmesini engellemeniz mümkün.
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