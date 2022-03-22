WhatsApp'ın Beta Sürümü, Bir Süredir Beklenen Özelliğe Nihayet Kavuştu

WhatsApp için mesajlara emojilerle tepki verebilme özelliğinin gelmekte olduğunu zaten biliyorduk. Ve şimdi, WABetaInfo'ya göre, Whatsapp nihayet Android için WhatsApp beta'ya kayıtlı test kullanıcılarına bu özelliği sunmaya başladı.
Messenger, Instagram ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarına benzer şekilde güncelleme, kullanıcılar için Beğenme, Sevme, Gülme, Şaşırma, Üzülme ve Teşekkür Etme olmak üzere altı emoji seçeneği sunuyor.
Kullanıcılar, 2.22.8.3 güncellemesi için WhatsApp beta'yı yükledikten sonra bu özelliği kullanabiliyor. Ancak henüz tüm beta kullanıcıları bu özelliğe ulaşabilmiş değil.
Kullanıcı deneyimini geliştirmek için WhatsApp, kullanıcıların daha anlamlı konuşmalar yapmasına olanak tanıyan yeni özelliklerle sürekli olarak iyileştirmeler ve güncellemeler getiriyor. Bu nedenle WhatsApp, mesaj tepkilerinin yanı sıra, masaüstü kullanıcıları için emoji kısayolları sağlamaya da kararlı.
WhatsApp beta sürümüne zaten kayıtlı olduğunuzu varsayarsak, güncellemeyi yükleyerek "belirli beta test kullanıcıları" arasında olup olmadığınızı görebilir veya bu gruba dahil değilseniz bir sonraki beta güncellemesini bekleyebilirsiniz.
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