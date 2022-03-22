Rusya ile Bağlarını Kopartan OneWeb'in Uyduları, Elon Musk'a Emanet

Alçak Dünya yörüngesi (LEO) uydu iletişim şirketi OneWeb, uydularını artık SpaceX roketleri ile uzaya fırlatacağını açıkladı. İngiliz "uzaydan internet" şirketi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kısa süre önce, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yapılacak fırlatmaları askıya almıştı.
OneWeb, yeni fırlatma sözleşmesinin şartlarını açıklamadı. Ancak şirket, SpaceX ile ilk fırlatmanın bu yıl gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. OneWeb'in yörüngedeki uydu takımı şu anda toplam 428 uydudan oluşuyor, ancak bunlar filonun yüzde 66'sını temsil ediyor. Başka bir deyişle, OneWeb, 2022'de yaklaşık 220 LEO uydusunu daha yörüngeye göndermek için tamamen SpaceX'e bağımlı durumda
SpaceX'in OneWeb'in uydularını ne zaman fırlatacağı, kaç tane uydu yerleştireceği, hangi SpaceX fırlatma aracının kullanılacağı veya anlaşmanın birden fazla fırlatmayı kapsayıp kapsamadığı belli değil.
OneWeb CEO'su Neil Masterson, konu hakkında aşağıdakileri içeren bir yazılı açıklama yaptı: "Uzayın sınırsız potansiyeline ilişkin ortak vizyonumuzu yansıtan destekleri için SpaceX'e teşekkür ederiz. Bu fırlatma planları hazır olduğunda, uydu filomuzun tamamını oluşturmayı ve dünya çapında sağlam, hızlı ve güvenli bağlantı sağlamayı hedefliyoruz."
Bu yılın başlarında, SpaceX'in Starlink uydularının sayısı 2.000'i geçti. Şirket, tümü yaklaşık 550 kilometrede yörüngede olan 4.408 uydu için yetkiye sahip.
SpaceX, uydu ağının güvenilirliğinin şu anda %99'dan yüksek olduğunu iddia ediyor. Hatırlanacağı gibi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Starlink hizmetini Ukrayna için aktif hale getirdiğini de duyurmuştu.
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