Rusya ile Bağlarını Kopartan OneWeb'in Uyduları, Elon Musk'a Emanet

Uydu internet girişimi OneWeb'in uydularını fırlatmak için anlaştığı Rusya ile bağlarını koparması, sahneye bir kez daha Elon Musk ve SpaceX'i taşıdı.