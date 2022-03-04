Instagram ve Messenger'ın Sevilen Özelliği, Sonunda WhatsApp'a da Geliyor!

WhatsApp, hem Facebook Messenger hem de Instagram'daki bir özelliğe benzer şekilde, bir mesaja klavyeyi kullanmaya gerek kalmadan, kalp emojisi ile tepki verebileceğiniz bir özelliği test ediyor. Tüm bu mesajlaşma uygulamalarının sahibi Meta, ancak tüm internet kullanıcıları bu üç uygulamayı da cep telefonlarında tutmayabiliyor. Bu yüzden de şirket, hepsinin benzer özelliklere sahip olmalarını istiyor.
Mesajlara klavyeyi açmadan, tek bir emoji ile tepki vermek, uzun uzun bir şeyler yazmaktan daha pratik görülüyor. Bu sayede karşınızdaki kişi mesajı okuduğunuzu, ancak yorum yapacak zamanınız olmadığını anlayabilir. Bunu, örneğin Instagram DM'de ye da Facebook Messenger'da bir mesajın üzerine parmağınızı basılı tutup açılan emoji seçeneklerinden birini kullanmaya benzetebiliriz. WhatsApp'da ise bir mesaja ancak klavyeyi açıp cevap verebiliyoruz.
Hemen hemen tüm sosyal medya uygulamalarının bir şekilde mesajlaşma bileşeni de bulunuyor. Ancak bazıları diğerlerinden daha iyi çalışıyor.
Mesajlara emoji ile tepki vermek, yoğun bir mesajlaşmanın yaşandığı WhatsApp için de ideal bir seçenek gibi görünüyor, ancak şimdiye kadar hizmete girmemişti. Şimdi bu özelliğin WhatsApp'ın yeni sürümlerinde olacağını öğrendiğimize göre, bundan başka hangi özelliklerin ödünç alınacağını merak etmeye başlayabiliriz.
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