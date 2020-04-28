WhatsApp'ın Radikal Kararı, "Yüzde 70" Zaferini Getirdi

WhatsApp'ın iletilen mesajlara getirdiği kısıtlamanın ardından, sıkça iletilen mesajlarda yüzde 70 düşüş olduğu açıklandı.
Hindistan'ın Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre değişiklik, "WhatsApp'ın kişisel ve özel sohbetlere yönelik bir ortam olarak kalmasına yardımcı oldu". Birkaç hafta önce yapılan değişiklik ile kullanıcıların bir mesajı birden fazla kişiye iletme olanağı ortadan kaldırılmıştı. Bir mesaj daha önce beş kez veya daha çok iletildiyse, iletme işlevi kısıtlanıyordu.
WhatsApp'ın aldığı önlemler arasında Uluslararası Bilgi Kontrol Ağı (ICFN) ile yaptığı anlaşma kapsamında sahte haberleri ortaya çıkarmak da var. Firmanın yakın zamanda yaklaşık 2 milyon hesabı şüpheli aktivite nedeniyle devre dışı bıraktığı da biliniyor.
Tüm önlemlere rağmen dedikoduları ve kasıtlı olarak üretilmiş yanlış haberleri durdurmak için daha çok mücadele gerekiyor. Şu anki önlemler, gruplar oluşturarak veya mesajları kişilere tek tek göndererek aşılabiliyor. Birçok takipçisi olan ünlülerin sosyal platformlardaki sahte haberlere kanabildiği biliniyor, bu yüzden alınacak yeni önlemler kritik önem taşıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın