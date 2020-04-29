WhatsApp Hacklenebilir mi? WhatsApp Hesabınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?

Son yılların yükselen uygulaması WhatsApp, 2 milyara ulaşan kullanıcı sayısıyla neredeyse her telefonda yüklü. Mesajlar şifrelenmiş aktarılıyor, yani özel konuşma doğrudan okunamaz. Ama yine de hesap ele geçirilebilir mi? İşte WhatsApp hesabını daha iyi korumanın yolları!