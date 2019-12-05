WhatsApp'ın Koyu Modundan Yeni Bilgiler

WhatsApp'ın yayınlanmak üzere olan "koyu mod" işlevi, uygulamanın en son beta sürümünde yeni bir ayrıntısını gösterdi. İşlevin pil tasarrufu modunda otomatik olarak devreye girebildiği ortaya çıktı.
WhatsApp kullanıcılarının uzunca süredir beklediği koyu modun kendisi gelmese de, özelliklerine dair bilgiler gelmeye devam ediyor. WABetaInfo'nun yakından incelediği WhatsApp for Android beta 2.19.353 sürümü, koyu modun kullanımını pil tasarrufu işleviyle eşleştirmenize izin veriyor. Elbette dilerseniz herhangi bir şeye bağlı kalmaksızın açık veya koyu modu kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Ancak Android 9'da kullanıcılara "Pil tasarrufuna göre ayarla" seçeneği sunuluyor. Koyu renk ve siyah, OLED ekranlarda pil tasarrufu sağladığından bu moda otomatik olarak geçilmesi, telefonun birkaç dakika daha uzun dayanmasını sağlayabilir.
Koyu modun resmi olarak ne zaman WhatsApp'a ne zaman geleceği hala bilinmiyor, ancak son sızıntılar, çok fazla kalmadığının ipucunu veriyor.
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