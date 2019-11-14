WhatsApp'ın Kurucusu, Facebook'u Bırakın Diyor

WhatsApp'ın kurucu ortağı, Facebook'un skandallarını unutmadı ve kullanıcılara oldukça sert bir öneride bulundu!

WhatsApp'ın Kurucusu, Facebook'u Bırakın Diyor

Cambridge Analytica skandalının patlamasının üzerinden neredeyse iki sene geçti. Bu süre içerisinde Facebook'ta yeni gizlilik skandalları yaşandı ancak sosyal platformun kullanıcıları, büyük oranda Facebook'a güvenmeye devam ediyor.

WhatsApp'ın kurucularından, artık WhatsApp'ta çalışmayan Brian Acton ise kullanıcıların hala Facebook'u bırakması gerektiğini düşünüyor. Wired'ın 25. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Acton, Facebook'u terk etme kararının arkasında durduğunu, diğer kullanıcıların bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini söyledi.

Mart 2018'de Facebook'a karşı bir hareket ortaya çıkmış, Twitter'da #deletefacebook ('Facebook'u sil') etiketi yükselişe geçmişti. Bu sırada birçok ünlü kişi ve şirket Facebook hesabını kapatsa da, hareket Facebook'un inanılmaz boyutlardaki kullanıcı kitlesi içinde oldukça zayıf kaldı.

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