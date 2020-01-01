WhatsApp'ın Windows Phone Desteği Bitti

Birçok işletim sisteminde çalışan WhatsApp, neredeyse her yerde olmasına rağmen artık Windows Phone'u desteklemenin değmeyeceğini düşünüyor. Firma, yaptığı duyuruda Android ve iOS'un eski sürümlerine ve Windows Phone'a olan desteği sonlandıracağını söyledi.
WhatsApp'ın web sayfasındaki duyuruya göre uygulama, şu an sadece Android 4.0.3 ve üzerinde, iOS 9 veya üzeriyle çalışan iPhone'larda, KaiOS 2.5.1+ ile çalışan bazı telefonlarda destekleniyor. Bazı işletim sistemlerinin kısa bir süre için güncelleme almaya devam edeceği belirtiliyor.
Uygulama, Android 2.3.7 ve önceki sürümlerde ve iOS 8'de 1 Şubat 2020'ye kadar çalışmayı sürdürecek. Ancak uygulama, Windows Phone işletim sisteminde 31 Aralık 2019'dan itibaren desteklenmiyor. WhatsApp, bu tarihten sonra uygulamanın işlevlerinin çalışmayı her an durdurabileceğini söylüyor. Bu eski işletim sistemlerinde yeni hesap oluşturma, bir süredir zaten engelleniyor.
WhatsApp hesabınızı yeni bir cihaza taşımak isterseniz, sohbet geçmişinizi taşımanıza izin verilmiyor. Ancak sohbet geçmişini bir eposta eki olarak dışa aktarabilirsiniz.
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