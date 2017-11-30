WhatsApp'ta Dünya Çapında Kesinti Yaşanıyor

WhatsApp, şu an itibariyle devam eden bir kesinti yaşıyor! Peki sorun kimleri etkiliyor?

WhatsApp'ta Dünya Çapında Kesinti Yaşanıyor

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