WhatsApp'ta Dünya Çapında Kesinti Yaşanıyor
WhatsApp, şu an itibariyle devam eden bir kesinti yaşıyor! Peki sorun kimleri etkiliyor?
Güncelleme (22:37): Sorunun şu an itibariyle en azından Türkiye'de ortadan kalktığı anlaşılıyor. BTK'dan Whatsapp hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Küresel düzeyde bir kesinti var' ifadeleri kullanıldı.
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WhatsApp'ınız garip davranmaya başladıysa yalnız değilsiniz, çünkü popüler mesaj ağını kullananlar 21:50 itibariyle sorun yaşamaya başladılar. Sorun dünya çapında olsa da ABD ve İngiltere'de hizmetin normale döndüğü anlaşılıyor.
Yaptığımız denemelerde WhatsApp mesajlarının karşı tarafa ulaşmadığını biz de tecrübe ettik. Çöken web sitelerini ve hizmetleri takip eden DownDetector ise hizmetin kullanıcılarının İtalya, Hindistan, Romanya, Şili, Meksika, Rusya, İspanya, Brezila, ABD, Fransa, Hollanda, Arjantin, Almanya ve fazlasında kesintiler bildirdiğini söylüyor.
Kullanıcılar Twitter'da da kesintilerden yakınırken henüz WhatsApp'tan gelen bir açıklama olmadı.
Zeynel A. Öztürk
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