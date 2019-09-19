Wi-Fi 6 Neler Sunuyor, Hemen Yükseltmeli mi?
Hayatımıza girecek olan Wi-Fi 6 neler sunuyor, ne zaman Wi-Fi 6'ya geçmeli?
Wi-Fi 6 ile birlikte kablosuz ağ standardı, daha basit bir isimlendirme düzenine geçiyor. IEEE 802.11ax standardını temel alan Wi-Fi 6, daha hızlı ve daha yüksek kapasiteye sahip.
Yeni isimlendirme sistemi, mevcut sistemle beraber yaşayacak. Yani 802.11 isimlendirmesi yaşamaya devam edecek. Ancak üreticiler, ürünlerinde iki ismi de gösterebilecekler.
Yeni isimlendirmeye hangi standartların karşılık geldiğini aşağıda görebilirsiniz:
- Wi-Fi 6: 802.11ax (2019'da gelecek)
- Wi-Fi 5: 802.11ac (2014)
- Wi-Fi 4: 802.11n (2009)
- Wi-Fi 3: 802.11g (2003)
- Wi-Fi 2: 802.11a (1999)
- Wi-Fi 1: 802.11b (1999)
Wi-Fi 6 Ne Kadar İyi?
Wi-Fi 6 yani IEEE 802.11ax, çok kısa mesafelerdee teorik olarak 10Gbps ve 12Gbps hızlarına ulaşabiliyor. Bu, 802.11ac yani Wi-Fi 5'e göre yüzde 30-40 daha iyi performans anlamına geliyor. Wi-Fi 6'nın sunduğu başka geliştirmeler de var.
MU-MIMO Yükseltmesi: Wi-Fi 6 ile birlikte MU-MIMO, aynı anda hem veri gönderme hem de ver alma için çalışabiliyor. MU-MIMO, birden çok cihaz Wi-Fi'ye bağlandığında hız kaybı yaşamanıza engel oluyor.
Daha İyi Frekanslar, Daha Çok Kanal: Wi-Fi 6, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) sayesinde 2,4GHz ve 5GHz arasındaki aktarım frekanslarını daha iyi kullanıyor. Güncelleme, mevcut alanı daha küçük birimlere bölüyor, böylece performans ve ağ verimliliği artıyor.
Wi-Fi 6, 20MHz kanalları 64 yerine 256 alt kanala bölüyor. Bunun yanında alt kanallarda da değişiklik yapıyor ve bu sayede birkaç 802.11ax cihazıyla aynı anda konuşabiliyor. Dokuza kadar cihaz, tek kanal üzerinde veya 160Mhz bloğu üzerinde 74 cihaz rahatça iletişim kurabiliyor.
Daha Çok Eşzamanlı Akış: 802.11ac'nin 256 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) teknolojisinde yapılan iyileştirme ile Wi-Fi 6, 1024 QAM'ye ulaşıyor. Bu ise sekize kadar eşzamanlı akış yapabilme anlamına geliyor.
Wi-Fi 6 Router'larını veya Cihazlarını Ne Zaman Alabileceğiz?
Bazı Wi-Fi 6/802.11ax cihazları piyasaya sızmaya başladılar bile. Asus TR-AX88U, Netgear's Nighthawk AX8 gibi bazı router'lar, "sonraki nesil 802.11ax cihazlarına hazır" etiketiyle satılıyor, ancak sonuçları test etmek şimdilik zor. IEEE router standardı olan AX6000'i kullanması, en son kablosuz tanımlamalarını kullandığı anlamına geliyor.
(Wi-Fi 6 router'larının adında AX6000 veya AX11000 standartları olacak.)
Wi-Fi 6'ya Geçmeli misiniz?
Yeni bir router almak için en doğru zamanlarda olmayabiliriz. Wi-Fi 6'nın gelişi, WPA3 güvenlik standardının batışıyla aynı zamanlara denk geldi, ancak WPA3'ün 2019'un sonlarından önce yaygınlaşması beklenmiyor.
Yeni bir router alacaksanız, WPA3 standardına geçmenizi sağlayacak bir güncelleme alacağınızı kontrol etmenizde fayda var. Wi-Fi 6'nın faydaları, tüm cihazlar Wi-Fi 6 desteğiyle gelmeye başladığında ortaya çıkacak. Bu yüzden şu noktada koşarak yeni bir Wi-Fi 6 router'ı almanıza pek gerek yok.
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