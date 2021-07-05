Wi-Fi Ölü Bölge Sorununa Son

Wi-Fi sinyallerinin evin her noktasına yeterince güçlü ulaşamaması bugün pek çok evin ortak sorunu. Evlerin büyüklüğü, duvarların kalınlığı, uzun koridorlar gibi nedenlerle modem ya da yönlendiricilerin yaydığı sinyaller her odaya, her noktaya yeterince güçlü ve kaliteli ulaşamıyor. Bu soruna yönelik pek çok ağ çözümü bulunuyor; bunların en bilineni ve ülkemizde en tercih edileni ise Wi-Fi menzilini genişleten ürünler. Kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, zengin menzil genişletici ailesine güçlü özellikli yeni bir model daha ekledi.
RE550 model yeni menzil genişletici (range extender), güçlü antenleri ve OneMesh desteği ile Wi-Fi sinyallerini daha geniş bir alana iletebiliyor. AC ve çift bant desteği sayesinde yüksek kablosuz bağlantı hızları da sunuyor. Ürün ayrıca erişim noktası (access point-AP) moduna da sahip ve yüksek hızda kablolu bağlantı desteği ile kullanıcıların pek çok ihtiyacını karşılamış oluyor.
Modem ya da yönlendiriciden aldığı Wi-Fi sinyalini bulunduğunu noktada tekrarlayarak evin diğer bölgelerine ileten menzil genişleticiler, prize takılarak kullanılan ürünler. Üründen en iyi verimi alabilmek için doğru noktaya yerleştirilmesi çok önemli. Modemden güçlü sinyal alınan bir yerdeki prize takılarak ve çok kolay şekilde modemle eşleştirilerek çalışan ürün, geniş kapsama alanı ile standart bir evdeki ölü bölge sorununu kolayca çözebiliyor. RE550 üzerinde yer alan akıllı sinyal göstergesi, cihazın doğru noktaya konumlandırılması konusunda kullanıcılara yol gösteriyor. Ayrıca TP-Link'in iOS ve Android destekli Tether uygulaması sayesinde hem ürünün kurulumu, hem de sonrasında yönetimi son derece kolay ve rahat bir şekilde yapılabiliyor.
Hem Kablosuz Hem Kablolu Yüksek Hız, Geniş Kapsama
Çift bant desteği olan ürün, 5 GHz bandında 1300Mbps, 2.4 GHz bandında ise 600Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Bu yüksek hızlar sayesinde online oyun, video konferans, HD film gibi uygulamalar rahatlıkla yapılabiliyor. Üründe yer alan Uyarlanabilir Yol Seçimi, Yüksek Hız Modu gibi özellikler sayesinde hem yönlendiriciye giden en hızlı bağlantı yolu otomatik seçiliyor, hem bant genişliği en üst düzeye çıkarılıyor. Bunlar da Wi-Fi ağının performansını yükseltiyor ve kullanıcıların deneyimlerini iyileştiriyor.
RE550 üzerinde üç adet ayarlanabilen, güçlü anten yer alıyor. Bu antenler Wi-Fi sinyallerinin daha geniş bir alana iletilmesini sağlıyor. Ayrıca TP-Link'in OneMesh desteğine sahip olan cihaz, bir OneMesh destekli modem ya da yönlendirici ile kullanıldığında otomatik olarak bir mesh ağı oluşturuyor. Bu sayede aynı ağ adı ve şifresi ile evde kesintisiz bağlantının keyfi çıkarılıyor.
Menzil genişletici üzerinde bir adet Gigabit Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. Kablo ile ağa dahil olan cihazlar, bu noktaya bağlanarak yüksek hızda ağa erişebiliyorlar. Ürün ayrıca AP modunda kablolu bağlantıyı kablosuz hale getirmeyi de sağlıyor. Üstelik 3 x 3 MIMO destekli bir kablosuz ağ oluşturulabiliyor. Bunun için de sadece Ethernet kablosuzu RE550'ye takmak yeterli oluyor.
RE550 menzil genişleticinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 85 USD olarak açıklanıyor.
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