Wi-Fi Ölü Bölge Sorununa Son

TP-Link, evlerdeki Wi-Fi ölü bölge sorunu için kullanılan menzil genişleticilere yeni bir modeli daha ekledi. RE550 model menzil genişletici, geniş bir kapsama alanı ve yüksek bağlantı hızı sunuyor ve mesh desteğine sahip.