WiFi 6'lı TP-Link Modem Türkiye'de. İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TP-Link, Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojili ilk modemi olan Deco X20-DSL'i bu hafta Türkiye'de satışa sunuyor. Wi-Fi 6 ile Mesh teknolojisini bir araya getiren ürünün fiyatı KDV dahil 1299 TL olacak.
TP-Link'in Deco Mesh WiFi ailesinin bir üyesi olan Deco X20-DSL, Super VDSL2 desteğine sahip (geriye dönük tüm xDSL tipleriyle uyumlu) ve Mesh WiFi ağı oluşturan bir modem. Çok yüksek kablosuz bağlantı ihtiyacı olan tüketicilerin ihtiyacını giderecek olan modem, Super VDSL2 (Profil 35b) sayesinde 4K video, buluttan oyun, video konferans gibi yüksek hız gerektiren tüm uygulamaları sorunsuzca yapabiliyor. 350 M/sn artırılmış indirme hızı sağlayan modem ile oyundan film keyfine, yüksek hız gerektiren iş uygulamalarından online toplantılara kadar her şey sorunsuzca yapılabiliyor.
TP-Link'in ilk Wi-Fi 6'lı modemi, aynı zamanda Mesh ağ teknolojisine de sahip. Wi-Fi 6'nın sağladığı üstün performansı Mesh'in sağladığı geniş kapsama alanıyla birleştiren ürün, tüm evi kapsayan eksiksiz bir WiFi çözümü sunuyor. TP-Link, bu ürün ile Deco serisinin eksik olan modem parçasını da tamamlıyor ve çok daha verimli bir Mesh ağı kurulmasını sağlıyor.
Çok geniş ve aynı anda çok sayıda cihazın ağa bağlandığı evler için ideal bir modem olan ürün, hem kablosuz hem kablolu bağlantıda yüksek hızlar sunuyor. Toplamda 1.8 Gbps kablosuz hıza sahip olan ürün, aynı zamanda üzerinde yer alan 4 adet Gigabit WAN/Lan girişi sayesinde yüksek hızda kablolu bağlantı desteği de sağlıyor.
Aynı zamanda yüksek güvenlik özellikleriyle de donatılan Deco X20-DSL modem, TP-Link'in ücretsiz HomeShield güvenlik paketi ile birlikte geliyor. Bu paket sayesinde tüm ağ ve ağa bağlı cihazların güvenliği üst seviyede sağlanıyor. Gerçek zamanlı IoT ve ağ koruması, güçlü Ebeveyn Denetimleri ve kapsamlı raporlar HomeShield'in sağladığı avantajlar arasında.
TP-Link'in iOS ve Android destekli Deco uygulaması ile kolayca kurulan ürün, yine bu uygulama üzerinden rahatlıkla her yerden yönetilebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın