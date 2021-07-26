Twitter CEO'sundan Şaşırtan Açıklama: "Bitcoin Dünya'ya Barış Getirecek"

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in uzun zamandır Bitcoin'i desteklediği biliniyor. Aslında, kripto para birimlerine son derece optimistik bir yaklaşıma sahip ve bu sistemin daha barış dolu bir gezegenin ortaya çıkmasını sağlayacağını düşündüğünü söylüyor. Milyarder iş adamı son açıklamasında da Bitcoin'in finansal eşitsizlikleri dengeleyebileceğini ve insanlığın daha önemli sorunlara odaklanmasını sağlayacağını söyledi.
Dorsey, "Umudum, Bitcoin'in Dünya barışını yaratması ya da Dünya barışının yaratılmasına yardımcı olması. Bütün bu tekeller dengede değil ve bireylerin bunu değiştirecek gücü yok. Bu mücadele sırasında Dünya'nın gerçek büyük sorunlarına odaklanmamız mümkün olmuyor. Bu sorunu temel düzeyde çözmeyi başarırsak her şey dramatik bir şekilde daha iyiye gidecek. Bu, çok uzun vadeli bir hayal gibi görünebilir ancak eninde sonunda barış getireceğini düşünüyorum" diyor.
Dorsey bu yorumları, The B Word konferansında "ekonomik güçlendirme için bir araç olarak Bitcoin" adlı bir panel sırasında yaptı. Tartışmada ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk ve ARK Invest CEO'su Cathie Wood da bulunuyordu.
Kripto paranın mevcut durumu ile dünya barışına yol açma potansiyeli arasında, birçok bölgede güvenilmez internet erişimi gibi birçok engel bulunuyor. Bitcoin madenciliği ve işlemleri işlemek için gereken güç tüketimi de Dorsey'inkiyle çelişiyor. Birçok kripto para biriminin çevresel etkisi göz önüne alındığında, vizyonu biraz hatalı gibi görünebilir.
Bu yılın başlarında Musk, Tesla'nın bitcoin ile ödeme almaktan vaz geçtiğini, bunun nedenin de kripto para madenciliği sırasında enerji elde etmek için kullanılan fosil yakıtların gezegene zarar veriyor olması olduğunu söylemişti. Ancak Musk, konferansta Tesla'nın bitcoin kabul etmeye devam edebileceğini de belirtti. Yenilenebilir enerji kullanımının yüzde 50'nin üzerine çıkması, bu alanda bir adım atmalarına neden olabilir.
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