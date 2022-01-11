WiFi Sinyal Sorunu İçin Uygun Çözüm

Bütçe Dostu ağ markası olan Mercusys®, yeni Wi-Fi sinyal genişletici modelini satışa sundu. ME10 model adlı ürün, kategorisinde tam bir fiyat/performans ürünü. Wi-Fi sinyallerini evin her yerine genişletmeyi sağlayan ürün, aynı zamanda üzerinde yer alan Ethernet girişi sayesinde kablolu bağlantı desteği de sunuyor.
Beyaz, şık kasasıyla evlerde göze batmadan işini gören Mercusys ME10, prize takılıp kullanılan bir ürün. Modem/yönlendiriciden aldığı Wi-Fi sinyallerini prize takıldığı noktada tekrarlayarak evin diğer bölgelerine ileten cihaz ile evlerdeki Wi-Fi ölü bölge sorunu kolayca çözülüyor.
Standart bir evin günlük ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek güçte olan ME10, 300 Mbps kablosuz hıza sahip. Akıllı sinyal göstergesi sayesinde evde en doğru yere ürün yerleştirilebiliyor. Kullanıcılar sinyal göstergesinde yeşil renkte ışık gördükleri bir yerdeki prize takarak ve WPS tuşlarına (modem ve sinyal genişleticinin) basarak cihazı çalışır hale getirebiliyorlar. Başka bir kurulum, ayar vb gerektrmeden, ME10 saniyeler içinde kurulup çalışıyor ve Wi-Fi sinyallerinin evin her yerine iletilmesi görevini yerine getiriyor.
Mercusys ME10'u aynı fiyat kategorisinde benzerlerinden üstün kılan özelliği ise cihaz üzerinde bir Ethernet girişi olması. Bu sayede kablo ile ağa dahil olabilen IP TV, oyun konsolu, PC gibi cihazlar ME10'a bağlanabiliyor. Hem kablolu hem kablosuz internet keyfi evin her yerinde Mercusys ME10 ile sorunsuzca yaşanıyor. ME10'un önerilen satış fiyatı ise KDV dahil 19 USD.
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