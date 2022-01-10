Razer X Fossil Gen 6 Akıllı Saat Tanıtıldı!

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer™ (Hong Kong Stok Kodu: 1337), önde gelen saat üreticisi Fossil ile sınırlı sayıda bir akıllı saat üretimi başlatmak için iş birliğini duyurdu: Razer X Fossil Gen 6 Akıllı saat. Ortak markalı bu giyilebilir cihaz, Fossil'in bugüne kadarki en yenilikçi akıllı saat platformu olan ve merakla beklenen Fossil Gen 6'dan yararlanıyor. Analog, Metin ve Chroma dahil olmak üzere üç özel Razer saat yüzünün yanı sıra, iki adet şık değiştirilebilir kayışa sahiptir. Razer X Fossil Gen 6, bu ay dünya çapında yalnızca 1.337 adetlik sınırlı bir miktarda ve 329 dolar etiketiyle piyasaya sürülecek.
Gen 6, Snapdragon Wear™4100+ platformu tarafından desteklenen ilk akıllı saattir ve kullanıcılara daha hızlı uygulama yükleme süresi, son derece duyarlı kullanıcı deneyimleri ve daha verimli güç tüketimi dahil olmak üzere hız ve performans alanında yükseltme sağlar. Genel olarak %30 artırılmış performans* ve Wear OS by Google™ çalıştıran akıllı saat, oyunculara modaya uygun bir son teknoloji sunmak için çok daha fazlasını, çok daha hızlı yapar. Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, her iki markanın da sağlıklı yaşam taahhütlerine bir selam olarak en iyi sağlık özelliklerine sahiptir ve Razer'ın oyuncular için özel sağlık girişimi Champions Start From Within'in lansmanından sadece birkaç ay sonra kullanıcıları ile buluşacaktır.
Razer İş Geliştirme Direktör Yardımcısı Addie Tan, "Sınırlı sayıda bir akıllı saat tasarlamak ve Razer X Fossil Gen 6'yı dünya çapındaki oyuncu topluluğumuzla paylaşmak için Fossil ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" diyor. "Oyuncuların yaşam tarzlarını yükseltmek ve onlara sadece güzel görünmekle kalmayıp aynı zamanda hayatlarına değer katan ürünler sunmak için her zaman fırsatlar arıyoruz. Bu nedenle oyuncuların refahını Razer X Fossil Gen 6'nın kalbinde tuttuk. Fossil'in yenilikçi teknolojisinden ve Razer'ın ikonik tasarım estetiğinden yararlanan bu akıllı saat, sizi oyunda bir adım önde tutmak için mükemmel bir aksesuar olacak."
"Fossil'deki ekiplerimiz, Wear OS by Google ve Qualcomm Technologies Inc.'in gibi markaların yanı sıra, kullanıcılarımıza sunabileceğimiz yeni inovasyonlar için her zaman çabalıyoruz. Sınıfının en iyisi başka bir marka olan Razer ile de bu bağlamda çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Dünya çapında etkileyici bir topluluğa sahip olan Razer, donanım, yazılım ve hizmetlerden oluşan en büyük oyuncu odaklı ekosistemi tasarladı ve inşa etti. Oyun endüstrisi son yıllarda muazzam bir şekilde büyüdü. Bu açıdan, oyuncuların yaşam tarzlarına yönelik bir akıllı saat üzerinde iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" diye ekliyor Fossil Group EVP Baş Marka Sorumlusu Steve Evans. "Sağlık, müşterilerimiz için de inanılmaz derecede önemlidir ve Gen 6, kullanıcının günlük sağlık hedefleri göz önünde bulundurularak tasarlandı."
Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, 44 mm'lik siyah bir kasaya, üç özel saat yüzüne ve Razer kullanıcı arayüzü öğelerine sahiptir. Ayrıca Razer'ın ikonik siyah ve yeşil renklerinde iki adet özel tasarım ve değiştirilebilir 22 mm silikon kayış içerecektir.
Qualcomm Technologies Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Pankaj Kedia, "Son birkaç yıldır Fossil ile olan ortaklığımız, moda ve teknolojinin yakınlaşmasıyla sonuçlandı." diyor ve ekliyor "Fossil Gen 6 Smartwatch, fitness, sağlık ve zindeliğe daha fazla vurgu yaparak bu yakınsamayı bir sonraki seviyeye taşıyor. Razer ile iş birliğimizi genişletmekten ve Snapdragon Wear 4100+ platformumuzun performansını ve süper hızlı yanıt verme özelliğini dünyanın en sadık oyun topluluklarından birine getirmekten mutluluk duyuyoruz."
RAZER X FOSSIL GEN 6 SMARTWATCH
Uyku Takibi ve Arttırılmış Şarj Hızı
Kullanıcılar, gündüz ve gecelerini en üst düzeye çıkarmak için daha kısa şarj süresinin ve daha uzun pil ömrünün keyfini çıkarabilir. Gece boyunca Uyku Kutucuğunda uyku geçmişinizi takip edip, dinlenme durumunuzu izleyin ve uyku hedefleri belirleyin, ardından güne başlamadan önce akıllı saati hızla şarj edin.
Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, 30 dakikadan biraz fazla sürede %80 şarja ulaşır. Bu, Snapdragon Wear 4100+ platformunun azaltılmış güç tüketimi ve Fossil Group tarafından geliştirilen Akıllı Pil Modları ile birleştiğinde, kullanıcıların uyku takibinin ardından sabahları hızla tam şarja ulaşmalarını sağlar.
Yükseltilmiş Sağlık ve Zindelik Sensörleri
Gen 6, sürekli izleme ve gelişmiş sinyal doğruluğu sağlamak için yükseltilmiş bir kalp atış hızı sensörüne sahiptir. Kullanıcılar ayrıca, vücutlarının zaman içinde oksijeni ne kadar iyi dolaştırdığını görmek için kan oksijen ölçümlerinin bir tahminini izleyen yeni SpO2 sensöründen de faydalanacak.
Ayrıca kullanıcılar, zaman içinde genel kardiyorespiratuar sağlığı belirtmek için dinlenme durumundaki kalp atış hızı ve kullanıcı biyometrisini kullanarak VO2 max tahminini gösteren Kardiyo Fitness Seviyesi takibi de dahil olmak üzere Fossil Group tarafından daha önce yayınlanan sağlık güncellemelerinin keyfini çıkarmaya devam edecek.
Eller Serbest Sağlık Takibi
Kullanıcılar, gün boyunca kalp atış hızlarını izlemekten, gün içinde tazelenmek adına rehber yönlendirmeli bir dakikalık nefes seansına ve hatta günlük bir yürüyüş planlamaya kadar, sağlık hedeflerini izleyerek günlerini dinç tutabilirler. Ayrıca, eller serbest bildirimler ve aramalar için dahili mikrofon sayesinde gününüzü veya oyununuzu duraklatmanıza gerek kalmadan bağlantıda kalırsınız.
Wear OS 3 Uyumluluğu
Razer X Fossil Gen 6 Smartwatch, Google'ın 2021'de duyurulan yeni işletim sistemi Wear OS 3 ile de uyumlu olacak. Akıllı saat, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam edecek diğer güncellemelerin yanı sıra 2022'de Wear OS 3 sistem güncellemesi için de uygun olacak.
Ek özellikler şunları içerir:
- Paslanmaz çelik kasa, üst kısım ve iticiler
- 44 mm kasa boyutu
- Çarpıcı 1.28" dokunmatik dijital ekran (326 ppi)
- Yüzmeye dayanıklı (3 ATM'ye kadar)
- Özelleştirilebilir kadranlar ve düğme işlevselliği
- Değiştirilebilir kayışlar ve bileklikler
- Snapdragon Wear™ 4100+ ile daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi
- Premium YouTube Music ve Spotify Premium kullanıcıları için çevrimdışı oynatma gibi yeni özellikler de dahil, favori markaların Google Play'de yeni Wear OS uygulamalarını ve deneyimlerini indirme erişimi
- Bağlantı: Bluetooth® 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE
- Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Altimetre, PPG Nabız, SpO2, Vücut Dışı Kızılötesi, Ortam Işığı
- Wear OS by Google
- 8 GB depolama ve 1 GB RAM
- Manyetik disk ile 4 pinli USB hızlı şarj
FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ
Razer X Fossil Gen 6 akıllı saat, bu ay www.fossil.com, www.razer.com ve belirli perakende mağazalarında yalnızca 1.337 adetle sınırlı bir miktarda 329 USD karşılığında satışa sunulacak.
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