Windows 10'un Arama Sorunları için Güncelleme

Windows 10, arama işlevinde çıkan sorunları çözmeyi amaçlayan yeni bir güncelleme daha aldı. Dosya Gezgini'ndeki arama işlevindeki sorun, Kasım 2019 ve Mayıs 2019 güncellemelerini yükleyenler tarafından tecrübe edilmişti.
Dosya Gezgini'ndeki arama sorunları, Microsoft'un karşısında birden fazla sorun olarak çıktı. Sorunlardan biri, arama kutusuna sağ tıklayıp metin yapıştırmanızı engelliyordu. Yeni yayınlanan KB4532695 güncellemesine ait destek belgeleri, şu onarımların yapıldığını söylüyor:
- Denetim Masası ve Dosya Gezgini'nde arama yaptığınızda gri bir kutunun görüntülenmesine neden olan bir sorunu günceller
- Dosya Gezgini'nin Arama Çubuğu'nun sağ fare düğmesini kullanarak pano içeriğini yapıştırmasını engelleyen bir sorunu günceller (sağ tıklama)
- Dosya Gezgini'nin Arama Çubuğu'nun kullanıcı girişi almasını engelleyen bir sorunu günceller
Güncelleme, hem Mayıs 2019, hem de Kasım 2019 güncellemesini yükleyenler için Windows Update üzerinden dağıtılmaya başlanmış durumda. KB4532695 güncellemesi, USB Type-C hub'lardan USB belleği sökerken yaşanan sorunları ve multiplayer oyunlarda yaşanabilen davet sorununu da çözüyor.
Son olarak güncellemenin Windows Hello'nun yüz tanıma isabetini artırdığı da belirtiliyor.
Microsoft'un toplu güncellemeleri, 2019 boyunca tamir etmekten çok sorunlara yol açmıştı. Güncellemelerle yaşanan sorunlar, 2020'de henüz ortadan kalkmış gibi görünmüyor.
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