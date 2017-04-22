Windows 10 Cloud Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!
Microsoft'un bulut tabanlı Windows 10'u, yani Windows 10 Cloud için gereken minimum sistem gereksinimleri ortaya çıktı!
Microsoft, bir süre önce gündeme düşen Windows 10 Cloud işletim sistemi için var gücüyle çalışıyor. Chrome OS gibi, bulut üzerinde çalışacak olan Windows 10 Cloud, kuşkusuz Microsoft'un Google'a vereceği sağlam bir cevap olacak.
Ama şimdiye kadar, Windows 10 Cloud ile çalışan bilgisayarların nasıl bir konfigürasyon sunacağı konusunda elimizde pek bir bilgi yoktu. Neyse ki Windows Central'ın ele geçirdiği bir şirket içi doküman sayesinde, bu konu hakkında da bazı detayları artık biliyoruz.
Dokümanda, Windows 10 Cloud için gereken minimum sistem gereksinimleri dikkat çekiyor. Bu gereksinimler arasında Celeron veya üzeri olmak koşuluyla dört çekirdekli işlemci, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunuyor.
Dokümanda, bu konfigürasyonun, Chromebook ile karşılaştırmalı performansından da bahsediliyor. İlk bakışta Chromebook daha önde gibi algılansa da, bahsedilen donanımın sadece minimum gereksinimler olduğu unutulmamalı. Başka bir deyişle piyasada, çok daha güçlü sistemler göreceğimiz kesin ve bu sistemlerin, performans açısından çok daha fazlasını sunacağından kimsenin şüphesi yok.
Microsoft'un amacı, hem kendi CloudBook sistemlerini piyasaya sürmek, hem de diğer PC üreticilerinin Windows 10 Cloud için sistem geliştirmesini ve satmasını teşvik etmek. Eğer Microsoft bu amaçlarında başarıya ulaşırsa, şu an rakipsiz gibi görünen Chromebook için büyük bir rekabetin de kapıları açılmış olacak.
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