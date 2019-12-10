Windows 10 Ekim 2018'de Kalanlara Zorla Güncelleme

Microsoft, Ekim 2018 güncellemesinde kalanları, isteseler de istemeseler de Kasım 2019 güncellemesine yükseltmeye başlıyor!

Windows 10 Ekim 2018'de Kalanlara Zorla Güncelleme

Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinde kalanları Kasım 2019 güncellemesini yüklemeye zorlamaya başladı.

Nisan 2018 Güncellemesini yükleyenler, bir süre önce aynı durumla karşı karşıya kalmışlardı. Firmanın güncellemeyi zorla yüklemek istemesinin oldukça geçerli bir nedeni var: Güvenlik. Büyük güncellemelerin hizmet süresinin bir sonu var ve bu süreyi geçirmek, önemli güvenlik güncellemelerini kaçırmanız anlamına geliyor. Bununla birlikte Ekim 2018 güncellemesinin destek süresinin 12 Mayıs 2020'de bittiğini, yani sürenin bitmesine daha aylar olduğunu söyleyelim.

Microsoft biraz erken harekete geçmiş gibi görünse de, "zorla" geçiş de kademeli olacak. Yani bir günde herkes Kasım 2019 Güncellemesini yüklemeye zorlanmayacak.

Bu arada en son AdDuplex istatistiklerine göre Windows 10 kullanıcılarının yüzde 25'i, Ekim 2018 Güncellemesinde bulunuyor.

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