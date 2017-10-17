Windows 10 Fall Creators Update Bugün Geliyor!
Fall Creators Update için beklenen gün geldi; işte güncellemenin Windows 10'unuza getirdiği yenilikler!
Windows 10 Creators Update'in üzerinden geçen yaklaşık altı ayın ardından yeni bir güncellemenin zamanı geldi. Microsoft, IFA'da söz verdiği gibi Fall Creators Update'i bugün dağıtmaya başlıyor.
Fall Creators Update'in öne çıkan özelliği, elbette Windows Mixed Reality. Bu yeni işlev, Acer, Dell, HP, Lenovo, Samsung ve fazlasının ürettiği başlıkları kullanarak kendinizi sanal gerçeklik dünyasına bırakmanıza izin veriyor. Microsoft'un çözümü, diğer VR çözümlerine kıyasla daha düşük sistem gereksinimlerine sahip ve çift çekirdekli Core i5 işlemcileri destekliyor. Duyurulan başlıkların çoğu bugünden itibaren 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Paint 3D, Creators Update'in getirdiği yenilikler arasındaydı. Şimdi ise Paint 3D ile oluşturduğunuz üç boyutlu nesneleri Mixed Reality Viewer uygulamasıyla gerçek dünyada görebiliyorsunuz. Birçok artırılmış gerçeklik kamerasında olduğu gibi.
Fotoğraflar uygulamasındaki yeni Story Remix işlevi ise fotoğrafları ve videoları bir "hikaye" üzerinde birleştirmenizi sağlıyor. Bu hikayelere oluşturduğunuz 3 boyutlu nesneleri ve efektleri de ekleyebiliyorsunuz.
Tüm bunlarla ilgilenmiyorsanız, Fall Creators Update'te verimliliğe yönelik bir dizi yenilik de var. OneDrive Files On-Demand, Windows 8.1'deki OneDrive yer tutucularını geri getiriyor. Yani hangi OneDrive dosyalarını eşitleyeceğinizi seçmeniz gerekmiyor; tüm klasörlerinizi Dosya Gezgini'nde görebiliyor ve onları kullandıkça indirebiliyorsunuz.
Ekran klavyesinde bir dizilik yenilik yapılmış. Bunlar arasında tek elle kullanılabilen, sürükleme özellikli klavye ve Win + . (nokta) ile açılabilen yeni emoji seçicisi var.
En çok fark edilen değişiklik ise muhtemelen Fluent Design System olacak. Microsoft'un bu yeni tasarım dili, işletim sisteminde henüz büyük değişiklikler yapmıyor çünkü aşamalarla gelecek ve zamanla gelişecek.
Windows 10 Fall Creators Update muhtemelen bu akşam 20:00 civarında dağıtılmaya başlanacak ve her zamanki gibi kademeli olarak dağıtılacak. Beklemek istemiyorsanız ve Windows'u baştan yükleme razıysanız, Windows 10 Media Creation Tool ile temiz bir yükleme yapabilir veya Upgrade Assistant ile Windows 10'u yükseltmeye zorlayabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Oyunlarda FPS iyileştirmeleri olacakmış. Heyacanla bekliyoruz.....
Yani elle tutulur bir geliştirme yok.
İndirmeye başladım bile.