Windows 10 Fall Creators Update Raporu Açıklandı!

Windows 10 için yayınlanan son büyük güncelleme olan Fall Creators Update'in Windows'lu bilgisayarların ne kadarına ulaştığı belli oldu...

  • H. Hüseyin Öztürk
Windows PC'lerin %85'i Fall Creators Update'li

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