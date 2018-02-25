Windows 10 Fall Creators Update Raporu Açıklandı!
Windows 10 için yayınlanan son büyük güncelleme olan Fall Creators Update'in Windows'lu bilgisayarların ne kadarına ulaştığı belli oldu...
- H. Hüseyin Öztürk
AdDuplex'in son raporuna göre, Fall Creators Update şu an Windows 10 PC'lerin %85'inde bulunuyor.
Bugün yayınlanan raporda, Windows cihazlar için aylık kullanım gösteriliyor. AdDuplex SDK'yı kullanan 5,000 civarı Microsoft Store uygulamasına dayanan rapordaki veriler, 20 Şubat'ta toplanmış.
Gördüğünüz gibi, Windows 10'un daha eski sürümlerinin kullanımı hızla düşüşte. Fall Creators Update, %10 sıçrama yaparak geçen ayki %74.3'ten %85 yükselmiş. O kısmın büyük bir bölümü %17.2'den %8.1'e düşen Creators Update'ten gelmişe benziyor. Anniversary Update'te de %6.6'dan %5.1'e düşüş olduğunu görüyoruz, bunun yanında 1511, çok mütevazi bir düşüşle %1.1'den %1'e inmiş. İşletim sisteminin orijinal sürümü 1507 aynı şekilde kalırken, Insiders sürümünde de değişiklik olmamış görünüyor. Daha açık olacak olursak, Insiders build'lerdeki kullanıcıların %0.4'ü hem Redstone 4'ü hem Redstone 5'i kapsıyor.
Fall Creators Update için büyüme yavaşlıyor, ama tabii ki bu çok normal çünkü Microsoft'un tüm PC'lere FCU yükleme hedefi gerçekleşiyor. İki ay önce, büyüme %30'du, önceki ay %20'ydi, bu ay ise %10.
Bunun yanında, son güncelleme dünya çapında Windows PC'lerinin %85'ine yüklenmiş olsa da, bu ortalama bir değer. Bazı bölgelerin bu oranın önünde ve bazılarının çok gerisinde olduğu görünüyor. Örneğin, Kanada, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde %90'ın üzerindeyken, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde hâlâ %60'ın altında.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın