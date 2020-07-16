Windows 10 Gibi Görünen Linux: Linuxfx

Yazılım desteğinden kullanımı kolay, alışıldık arayüzüne Windows 10'un kullanıcılar arasında neden popüler olduğuna (ve Linux'tan daha çok tercih edildiğine) dair birçok madde sayılabilir.
İşletim sistemlerinin performans, uyumluluk gibi yönlerini belirleyen temellerini kopyalamak zor olsa da, arayüz öğelerinin benzerini sunmak mümkün olabiliyor. Bunun yeni bir örneği olan Linuxfx, Windows 10'a çok benzer görünen bir Ubuntu Linux işletim sistemi.
Ubuntu 20.04'ı ve yoğun olarak değiştirilmiş Cinnamon masaüstü ortamını temel alan Linuxfx 10.3, yükleme sırasındaki Windows logosundan Başlat Menüsüne, masaüstünden görev çubuğuna ve diğer öğelere Windows 10'a çok benziyor. Görev çubuğundaki "Microsoft Store" düğmesine bastığınızda ise doğal olarak Microsoft'un mağazası açılmıyor. Bunun yerine Ubuntu yazılım merkezi karşınıza geliyor.
Ubuntu'nun sistem ayarlar panelinin Windows 10'un ayarlar paneline benzeyecek şekilde tasarlanması da dikkat çekiyor. Linuxfx 10.3 WINE ile geldiğinden, bazı Windows 10 uygulamalarını çalıştırabiliyor. İşletim sisteminde bulunan dijital asistan Helloa, Microsoft'un sesli asistanı Cortana'ya benzer bir görünüme sahip.
Linuxfx elbette Windows'a benzer bir arayüz sunmak isteyen ilk Linux işletim sistemi değil. Daha önce WinLinux ve Lindows gibi dağıtımlar da bunu yapmaya çalışmıştı, ancak bunların ne kadar yaygınlaştığı bilinmiyor.
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