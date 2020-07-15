HP, Türünün İlk Örneği Polipropilen Materyali Tanıttı!

HP, üretilen son parçalar için yeni polipropilen materyalle büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda BASF ile mevcut iş birliğini genişletirken Oechsler ve yeni Metal Jet müşterileriyle de dijital üretim işbirliklerine imza attı.
HP, 3D baskı ve dijital üretim alanlarındaki yükselişini ve sektör liderliğini devam ettiren açıklamalar yaptı. HP, pazarı genişletmek ve müşteriler için yeni uygulama alanları oluşturmak amacıyla katmanlı üretimde kullanılmak üzere türünün tek örneği olan bir Polipropilen (PP) materyal sunuyor. BASF ile birlikte üretilen yeni 3D yüksek geri kullanım imkanına sahip PP, HP'nin üretim seviyesindeki 3D baskı sistemlerinde kullanılacak kadar kaliteli, çok yönlü, dayanıklı ve kimyasal maddelere karşı dirençli. Aynı zamanda otomotiv, tüketici, endüstriyel ve sağlık sektörlerinde yer alıp performans ve maliyet arasındaki en iyi dengeyi sağlamak isteyen müşteriler için de ideal. HP, küresel tasarım ve üretim şirketi olan Oechsler ile yeni bir işbirliği yaptığını da duyurdu. Bu işbirliği kapsamında iki şirket hem yeni PP ve HP'nin daha geniş materyal portföyü hem de Metal Jet 3D baskı teknolojisinin yeni müşterisi olan Cobra Golf için yeni uygulamalar geliştirilecek.
HP Inc. 3D Baskı ve Dijital Üretim Başkanı Ramon Pastor, konuyla ilgili şunları söylüyor: "COVID-19 krizine verilen mücadele, sektördeki en önemli olaylardan birisiydi. HP olarak iş ortaklarımızla birlikte tedarik zincirindeki boşluğu gidermek, yerel üretimi canlandırmak ve ön saflarda yer alan sağlık görevlilerine yardımcı olabilmek için 2,3 milyondan fazla parça ürettik. Yeni bir döneme giriş yaparken müşterilerimizin üretime yeniden başlamalarına ve dünyadaki sektörlere önemli inovasyon sunmalarına yardımcı olmak için stratejimizi uygulamaya ve yeni 3D yazıcı materyallerini, çözümlerini ve iş ortaklıklarını ileriye taşımaya devam ediyoruz."
Yeni PP Birçok Fırsatı Beraberinde Getiriyor ve Sürdürülebilirliği Artırıyor
Polipropilen birçok otomotiv, tüketici, endüstriyel ve sağlık uygulamalarında kullanılan çok yönlü bir materyal olmasıyla dikkat çekiyor. BASF ile birlikte üretilen yeni HP 3D Yüksek Yeniden Kullanılabilir PP, müşterilere kullanım alanının neredeyse sınırsız olduğunu kanıtlanmış ve özellikle enjeksiyon kalıplamada sıkça kullanılan PP'lerle aynı özellikleri sunan orijinal bir yeni katmanlı üretim malzemesi sunuyor. Otomobil üreticileri, aynı PP'yi araçlarının içinde, dışında ve kaputunun altında bulunan son parçaların prototipinde ve üretiminde aynı PP'yi kullanabilecek.
BASF ile işbirliği kapsamında HP'nin Jet Fusion 5200 3D Serisi için geliştirilen yeni PP, yüksek üretim sunmanın yanında endüstriyel seviye üretimlerde oluşan atığı azaltıyor. Maliyet ve performans alanlarında sunduğu yüksek verimin yanı sıra üretim sonrası oluşan tozların tamamının yeniden kullanılmasını sağlayarak atıkların azalmasına yardımcı oluyor.
HP, sektör lideri plastik birleştirme teknolojisine, özelleştirilmiş otomasyona ve mühendislik hizmetlerine sahip olan ve plastik mühendislik ve inovasyon alanlarında uzmanlaşan Extol, gelişmiş endüstriyel 3D baskı, kısa vadeli üretim ve yüksek hacimli üretim imkanı sunan GKN Powder Metallurgy /Forecast 3D, yüksek etkili yapıştırıcı ve mühendislik çözümleri lideri Henkel, öncü katmanlı üretim parçaları sağlayıcısı Oechsler ve Avrupa'nın en deneyimli parça üreticisi Prototal gibi iş ortaklarıyla, parça sağlayıcılarıyla ve müşterilerle birlikte tamamen yeni PP uygulamaları geliştiriyor.
HP Yeni Profesyonel Hizmetler ve Genişletilmiş Endüstri 4.0 İşbirlikleriyle Üretimin Ölçeğini Artırıyor
HP, müşterilerinin dijital üretim yolculuklarını hızlandırmak için yeni ve genişletilmiş 3D profesyonel hizmetlerini tanıttı. Bunların arasında aşağıdakiler yer alıyor:
- HP 3D Profesyonel Hizmetleri: Seri özelleştirme ve ölçekli üretimin yanı sıra uygulama belirleme ve keşif hizmetleri için çeşitli yeni profesyonel hizmetlerini duyurdu. Bu hizmetler arasında önemli uygulamalar için tasarım iyileştirmeleri ve üretim süreçleri için düzenlemeler yer alıyor. HP'nin 3D Profesyonel Hizmetleri'yle ilgili detaylı bilgiler, hp.com/go/3DProfessionalServices sayfasında yer alıyor.
- Otomotiv, tüketici, endüstriyel ve sağlık sektörlerindeki pazar lideri şirketlerle birlikte yeni uygulamalar geliştirmek için BASF ve HP, stratejik işbirliklerinin kapsamını genişletiyor. Yeni PP ve yakın zamanda gerçekleştirilen inovatif ULTRASINT® TPU01 termoplastik poliüretanın tanıtılmasıyla 3D basılmış parçaların tasarımını ve seri üretimini hızlandırmak için birlikte çalışıyorlar. Böylece müşteriler ürünlerini pazara daha önce hiç olmadığı kadar hızlı, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sürebilecek.
- Küresel öncü mühendislik çözümleri sağlayıcısı ve katmanlı endüstrinin en büyük parça üreticilerinden birisi olan Oechsler AG ile yeni stratejik işbirliği gerçekleştiriliyor. Bu işbirliğinin kapsamında ürünlerin yaşam döngüsünün yanı sıra uygulama tasarımından son parçaların üretimine kadar birçok alan yer alıyor. Oechsler; lider otomobil üreticilerinin, küresel tüketici elektronik şirketlerinin, ev ve kurumsal alet üreticilerinin ve yenilikçi sağlık cihazı sağlayıcılarının birçok yeni uygulamalar geliştirmelerini sağlamak için HP'nin Jet Fusion 5200 3D Serisi yazıcılardan oluşan filosunu ve geniş materyal portföyünü kullanıyor.
- Öncü üretim teknolojileri şirketi Fast Radius, HP 3D baskı çözümlerinden faydalanarak plastik ve metal parçaların ölçekli bir şekilde tasarlanmasına, üretilmesine ve teslim edilmesine yardımcı olmak için dünya çapında oluşturulan bir topluluk olan ve HP'nin üretim iş ortaklarından oluşan HP Dijital Üretim Ağı'nın yeni üyesi oldu. HP Dijital Üretim Ağ üyelerinde gelişmiş katmanlı üretim uzmanlığı, çevik kalite yönetimi ve uçtan uca üretim işlemleri bulunuyor. Bunlara ek olarak hacimli iş üretiminde de ispatlanmış kapasitelere sahipler. HP Dijital Üretim Ağı'nda Amerika, Asya ve Avrupa'dan iş ortakları bulunuyor.
Cobra Golf'le Metalin Kullanıldığı Seri Üretimler Gelişiyor
Golf sopası üretiminde, inovasyonunda ve tasarımında lider olan Cobra Golf, ürün inovasyonu ve parça üretimi için 3D baskı alanına HP Metal Jet'le girmeye karar verdi. HP Metal Jet teknolojisi, metal kullanılan 3D seri üretimleri için sektör öncüsü bir platform olmasıyla öne çıkıyor.
Golf dünyasının lider yenilikçilerinden olan Cobra, teknolojide devrimsel gelişmeler yaparak türünün tek örneği sopalar ve oyunu iyileştirmek için tasarlanmış ekipmanlar üretmeye odaklanıyor. Cobra, HP ve Parmatech, stratejik ve yıllarca sürecek ürün yol haritasında birlikte çalışıyor. HP'nin katmanlı teknolojilerinin sunduğu tasarım ve üretim avantajlarından faydalanan bu işbirliğiyle golfçülerin performansı ve memnuniyeti üst seviyelere çıkarılacak.
Cobra Golf Pazarlama Başkan Yardımcısı Jose Miraflor, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Cobra Golf olarak tüm golfçülerin en iyi oyunlarını sergilemesini ve her oyundan zevk almalarını sağlayan yüksek performanslı ürünler üretmeye önem veriyoruz. Bunu başarabilmek için en etkili üretim süreçlerini kullanarak en uygun sonuçları belirlememiz, geliştirmemiz ve elde etmemiz gerekiyor. Ekipmanların üretim şeklinde yeniliklere imza atmaya ve dönüştürmeye devam etmek için HO ve Parmatech ile çalışarak Metal Jet'in sunduğu faydalardan avantaj kazanıyoruz. Tasarım özgürlüğü, hızlı tasarım tekrarı ve ekonomik beklentilerimizi karşılayan yüksek kaliteli parçalar gibi faydaları çok kısa sürede görmeye başladık."
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