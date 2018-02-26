Windows 10 Güncellemeleri Hızlanabilir!
Windows 10 güncellemeleri gelecekte hız kazanabilir. En azından atılan bir tweet, bunun ilk sinyallerini veriyor...
- H. Hüseyin Öztürk
Microsoft, Windows 10 güncellemelerini senede iki defa yapmak yerine, sürekli bir akış şeklinde yapmayı planlıyor. Böylece yüklenmeleri ve ayarlamaları çok daha hızlı olabilecek.
Bu bilgi, Windows Insider test programının başındaki Dona Sarkar'dan geliyor. Twitter'da bir Windows 10 fanının, Windows güncellemelerinin en fazla bir saat olması için istekte bulunması üzerine buna yanıt veren Sarkar, geliştirme takımının bunun üzerinde çalıştığını söyledi.
Sarkar'ın bu yanıtı öylesine mi verdiği, yoksa gerçekten bu konudaki gelişmeye önem mi verildiği bilinmese de, Windows'un 2016'da Creators Update öncesinde güncellemelerin boyutunu düşürmüş olması, yine bu konuda benzer bir gelişme gösterebileceğine işaret ediyor. Tabi, güncellemelerin küçülüp küçülüp büyümesi de bu noktada ayrı bir sorun olarak ortaya çıkıyor.
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