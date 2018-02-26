Windows 10 Güncellemeleri Hızlanabilir!

Windows 10 güncellemeleri gelecekte hız kazanabilir. En azından atılan bir tweet, bunun ilk sinyallerini veriyor...

  • H. Hüseyin Öztürk
Windows 10 Güncellemeleri Hızlanabilir!

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