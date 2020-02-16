Windows 10 Güncellemesi Sorun Çıkardı

Windows 10, yeni yayınlanan güncellemeler sonrasında bir kez daha sorunlarla karşı karşıya kaldı. Sorun çıkaran güncellemeler, KB4532693 ve KB4524244 olarak biliniyor.
Windows 10 KB4532693 önemli bir güvenlik güncellemesi olarak tanımlanıyor, ancak güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcıların varsayılan masaüstü ve Başlat Menüsüyle açıldığını, kişiselleştirmelerin yok olduğunu söylüyor. Bir güncellemeyi yükledikten sonra Windows'u yeniden yüklemiş veya sıfırlamış gibi bir görüntüyle karşılaştırmak, şok edici olsa gerek. Bunun nedeninin Windows 10'un geçici bir kullanıcı profiliyle açılması olduğu belirtiliyor. Sorunu çözmenin bilinen tek yolu, güncellemeyi kaldırmak.
İkinci güncelleme olan KB4524244 ise bazı HP bilgisayarların açılmasına engel oluyor. Sorunun "Sure Start Secure Boot Key Protection" işleviyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Bir kullanıcıya göre bu işlevi kapatmak, sorunu çözüyor. Microsoft'un en büyük PC üreticilerinden biri olan HP'nin cihazlarında yeterince test yapmamış olması ise şaşırtıcı olduğu kadar endişe verici.
Bu sorunlarla birlikte Windows 10'un sorunlu güncelleme yığınına iki güncelleme daha eklenmiş oldu. Kontrolden çıkmış gibi görünen güncelleme sorunlarının ortadan kalktığına yönelik henüz bir işaret yok.
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