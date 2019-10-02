Windows 10 Güncellemesi, Yine Bozdu!
Windows 10 güncellemelerinin bozduğu şeylerin arasına yenileri eklenmeye devam ediyor. Bu defa güncellemeden bakın neler bozuldu!
Windows 10'un Mayıs 2019 güncellemesi için geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir yama, oyunlarla ilgili ses problemlerini gideriyordu ancak hangi yeni sorunlara yol açacağı da merak konusuydu. Cevap fazla gecikmeden geldi: Bazı durumlarda yazıcılar, ciddi sorunlarla karşılaşabiliyor.
KB4517211 güncellemesinin özellikle HP yazıcılarla ilgili sorunlara yol açtığı ortaya çıktı. Answers.com'daki gönderiye göre Windows 10 Version 1903 için gelen toplu güncelleme, yazıcı biriktirme hizmetinin durmasına ve yazıcının tanınmamasına sebep açıyor. Bu gönderide bir HP Officejet Pro 8210 yazıcıdan bahsediliyor, ancak forumda bir dizi kullanıcı da benzer yazıcı sorunları yaşadığını söylüyor.
Bazı kullanıcılar ise sistemde yazıcı olarak tanımlanan PDF yazıcısı sürücülerinin ve Kyocera ağ yazıcılarının KB4517211 güncellemesinden etkilendiğini söylüyorlar. Yani sorunlardan tek etkilenenler, HP kullanıcıları değil gibi görünüyor.
Son günlerde bazı hata onarımlarının "domino etkisine" yol açtığı ve daha fazla sorunun ortaya çıktığı gözleniyor. Örneğin geçtiğimiz günlere bazı bug'ların onarılmasıyla Cortana'da sorun çıkmış ve yüksek işlemci kullanımı gibi bir sorun baş göstermişti. Bunların onarımı ise Başlat Menüsünde, Görev Çubuğunda sorunlara ve başta bahsettiğimiz ses sorunlarında yol açtı. Son olarak ses sorununun onarımı, yazıcıları etkilemiş görünüyor.
Microsoft'un güncellemeler konusunda son aylarda bir kabus yaşadığı açık. Gelen her güncellemeyle bir şeylerin bozulması, firmanın itibarını tehlikeye atabilir ve rakiplerin elini güçlendirebilir. Microsoft'un bu konuda daha özenli olacağının sözünü vermesine rağmen durumun kötüye gitmesi, firmanın yazılım kalite testi süreçlerini tartışmaya açacak gibi görünüyor.
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