Windows 10 İçin Büyüleyici Konsept: Windows 10 Keşke Böyle Olsaydı!

Windows 10 ile ilgili kullanıcılar tarafından oluşturulan konsept tasarımlar, yıllar boyunca hiç azalmadı. Henüz yayınlanan yeni bir konsept olan Project Acrylic de bunlardan biri. Konsept, Twitter kullanıcısı vGLAD'den geliyor.
Başlat menüsünden başlayarak, konseptin menüyü görev çubuğundan ayırdığını ve yuvarlatılmış köşeleri kullandığını görebiliyoruz ve bu, zaten yılın başlarında ortaya çıkan Sun Valley sızıntıları sebebiyle beklediğimiz bir şey. Bununla birlikte Acrylic şeffaflık etkilerini kullanan sol taraftaki bölme ve ana alanın düz bir renk olması sayesinde çift tonlu görünümden başlamak üzere burada çok daha fazla değişiklik görüyoruz. Tüm Uygulamalar listesi, kullanıcı klasörlerine hızlı kısayollar ve ayrıca Disk Yönetimi, kişiselleştirme ve bağlı cihazlar gibi bazı sistem ayarlarına yerini bırakıyor.
Döşemeler (Tiles) de ortadan kaldırılmış durumda ve bu sistemin yerine, Windows 10X Başlat menüsünün erişebildiğimiz önizleme yapılarında sahip olduğu görünüme benzer şekilde, bir dizi yaygın kullanılan uygulama ve web sitesi, Başlat Menüsü'nün sağ tarafında yer alıyor. Ayrıca, bunların alt kısmında, genellikle Dosya Gezgini'nde bir sayfa olan Hızlı Erişim'i de daha kolay kullanılabilir bir şekilde görebiliyoruz. Kullanıcılar klasörleri ve belgeleri de bu alana sabitleyebiliyor. En alt kısımda da bir tuş, kullanıcıyı Tüm Uygulamalar listesine götürüyor.
Ekran görüntülerinde Dosya Gezgini'ni de görmek mümkün ancak bu kısım, bu konsept için büyük bir odak noktası değil. Başlat menüsüne benzer çift tonlu bir tasarıma sahip ve sağ üst köşeye yakın bulunan dosyayı yeniden adlandırma veya silme gibi temel eylemler için yeni kısayollara yerini bırakan şerit kaldırılmış durumda. Bazı simgelerin de yenilendiği görülebiliyor.
Ses açılır penceresi, kullanıcıların giriş ve çıkış cihazlarını anında değiştirmelerine ve müzik çalmayı doğrudan açılır menüden kontrol etmelerine olanak sağlarken, cihazlar açılır penceresi, PC'ye takılı veya kablosuz olarak bağlanan cihazlara hızlı bir genel bakış ve Dosya Gezgini'ndeki dosyalarını yönetmek için kısayollar sunuyor.
Konsept diğer Twitter kullanıcıları tarafından övülüyor olsa da, elbette Microsoft'un bu konseptleri yakın zamanda uygulaması pek olası değil. Microsoft, Geliştirme kanalındaki Windows 10 sürümlerindeki tasarımda bazı önemli değişiklikler yaptı, ancak bunlar bu kadar kapsamlı değil ve genel kullanıcılara sunulmaları biraz zaman alabilir...
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