Windows 10'un Yeni "Yüzen Menüleri" Nasıl Olacak? İşte Sızan Görüntü...

Windows 10'un bu yılın sonlarına doğru Sun Valley güncellemesi ile gerçekleşmesi beklenen büyük arayüz revizyonu, "yüzen menüler" ile birlikte gelecek. Peki bu "yüzen menüler" nasıl görünecek? İşte böyle...