Windows 10'un Yeni "Yüzen Menüleri" Nasıl Olacak? İşte Sızan Görüntü...

Daha önce Microsoft'un "Sun Valley" kullanıcı arayüzü yenilemesiyle Windows 10'a "yüzen bir Başlat menüsü" getirmeyi planladığı söylentileri duyulmuştu. Görülen o ki, bu "yüzen menü" anlayışı, sadece Başlat menüsü ile sınırlı kalmayacak
Windows Latest tarafından yayınlanan yeni bir ekran görüntüsü, bağlam menülerinin de aynı mantıkla elden geçirildiğini gösteriyor. Yani Windows 10'un Görev Çubuğu üzerinde de "yüzen menüler" göreceğiz.
Yüzen Menü Nedir?
Microsoft, Yüzen Menüler makyajı ile, Başlat menüsünü ve bağlam menülerini Görev Çubuğu'ndan ayırıyor. Başka bir deyişle menüler, artık Görev Çubuğu'na yapışık değil; aralarında küçük bir boşluk bulunuyor. Ayrıca bu menülerin kenarları da yuvarlatılıyor.
Yenilenmiş kullanıcı arayüzünün bu parçası henüz beta testçilere açılmış değil, ancak yakında geleceği düşünülüyor.
Bu yeni güncelleme ile Windows 10'un yeni teması az çok şekillenmiş gibi görünüyor. 2021'in ikinci yarısındaki büyük güncellemede hakkında çok şey duyduğumuz arayüz panelleri ve menüler için yuvarlatılmış köşeler gelecek. Masaüstü için de yeni simgeler ve animasyonlar da bekleniyor.
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