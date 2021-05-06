Bentley'in Elektrikli SUV'unda Audi'nin İmzası Olacak

Bentley'in 2025'te yollarda görmeye başlayacağımız ilk elektrikli aracının, Audi'nin Artemis Projesini temel alan bir SUV olacağı açıklandı.

Bentley'in Elektrikli SUV'una Audi İmzası

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