Bentley'in Elektrikli SUV'unda Audi'nin İmzası Olacak

Bentley CEO'su Adrian Hallmark, Bentley'in ilk tamamen elektrikli modelini bir SUV olarak piyasaya süreceğini açıkladı; tarih olarak da 2025'i işaret etti. Hallmark, otomobille ilgili daha fazla ayrıntı vermedi, ancak Audi'nin Artemis Projesi şasisi kullanacaklarını söyledi.
2020'de Audi CEO'su Markus Duesmann, Artemis platformunun 2024'ün başlarında hazır olacağını belirtmişti. Bentley, Volkswagen Grubu şemsiyesi altında platformdan yararlanan ilk markalardan biri olacak. Hallmark, "Mevcut otomobillerimizle, mühendisliğe platformlar bittikten sonra girmemiz gerekiyordu. Aradaki fark şu: Artemis projesinin başından beri içinde olacağız ve tanımlanmasına katkıda bulunuyoruz. Önderlik etmiyoruz, ancak ondan faydalanacağız" dedi.
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