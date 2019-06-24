Windows 10 için En İyi 6 Antivirüs
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Windows 10'da kullanabileceğiniz birçok antivirüs var. Peki en iyisi hangisi? AV-TEST'in verilerinden faydalanarak bugünün en iyi 6 antivirüs paketini seçtik.
1. Windows Defender
Birkaç sene öncesine göre çok daha iyi koruma ve performans sunan Windows Defender, AV-TEST'in son testlerinde sıfırıncı gün açıklarında yüzde 100 algılama oranı elde etti. Windows Defender'ın en önemli özelliği, Windows ile bütünleşik ve yönetiminin kolay olması.
2. Kaspersky Internet Security
Çevrimiçi güvenlik dünyasında tanınmış bir isim olan Kaspersky'nin üç antivirüs paketi bulunuyor ve bu paketler, Windows 10 için en iyileri arasında: Antivirus, Kaspersky Internet Security, ve Security Cloud. Kaspersky geçmişte performans sorunları yaşasa da, Windows Defender'da olduğu gibi, bu sorunlar çoktan geride kaldı.
3. Malwarebytes Premium
Malwarebytes'ın ücretsiz sürümü yıllardır oldukça popüler. Ancak kendi taramanızı kendiniz yapmak yerine gerçek zamanlı koruma istiyorsanız, ücretli sürümü kullanmanız gerekiyor. Ücretli sürüm, kimlik hırsızlığı, fidye yazılımı, sahtekar web siteleri ve zararlılara karşı koruma sağlıyor.
4. Bitdefender Internet Security
AV-TEST'ten koruma, performans ve kullanım alanında 6/6 puan alan Bitdefender Internet Security'nin üç farklı ücretli sürümü bulunuyor. Bitdefender'ın önemli özellikleri arasında çok katmanlı fidye zararlısı koruması, ağ tehditlerine karşı koruma ve ebeveyn denetimleri var.
Bitdefender Internet Security
5. F-Secure SAFE
AV-TEST her alanda 6/6 alan F-Secure Safe'in tek bir sürümü var ancak fiyatı, korumak istediğiniz cihaza göre değğişiyor. F-Secure SAFE özellikle eski PC'lerde Kaspersky ve Bitdefender gibi rakiplerine karşı daha az performans kaybına yol açıyor.
6. McAfee Internet Security
AV-TEST'ten yine tam puan alan McAfee Internet Security, düşük kaynak tüketimi ve gerçek zamanlı anti zararlı araçlarıyla öne çıkıyor. McAfee Internet Security'nin diğer paketlerde nadir rastlanan güvenlik zafiyetlerine karşı tarama işlevi de bulunuyor.
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