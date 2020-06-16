Windows 10'un İçinde Gizlenen 5 Özel Windows Modu

Windows, sorun gidermeden mevcut işlevselliği geliştirmeye birçok ek özellikle, bir başka deyişle "mod" ile geliyor. Bunların bazıları göz önünde olmadığından, adlarını hiç duymamış olabilirsiniz. Aşağıda Windows'taki 5 gizli modu sıraladık.
1. "Tanrı modu"
Bazı oyunlardan hatırladığımız "tanrı modu", Windows'ta aslında grup bir kısayoldan ibaret. Yani işletim sisteminin durumunu değiştiren herhangi bir "mod" değil.
Masaüstünde veya herhangi bir klasörde sağ tıklayıp, yeni bir klasör oluşturun ve klasöre aşağıdaki ismi verin:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
GodMode bölümünü dilediğiniz isimle değiştirebilirsiniz. Enter'a basıp ismi kaydettiğinizde, klasörün simgesi Denetim Masası simgesiyle değişecek. Klasörün içerisinde normalde Denetim Masasından kolayca ulaşamayacağınız birçok kısayolu bulabileceksiniz.
2. Güvenli Mod
Güvenli mod, Windows'un açılışta sadece en gerekli sürücüleri ve programları yüklemesini sağlıyor. Böylece ciddi bir sorun yaşıyorsanız veya herhangi bir nedenle Windows'u tam olarak kullanamıyorsanız, güvenli mod üzerinden Windows'a ulaşıp, sorun giderme adımlarını uygulayabiliyor veya gerekli değişiklikleri yapabiliyorsunuz.
Windows 10'u güvenli modda açmak için birkaç yol mevcut. Bunlardan bir tanesi için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.
- Başlat menüsünü açın ve msconfig yazarak Enter'a basın.
- Açılan pencerede Önyükleme sekmesine tıklayın ve Güvenli önyükleme'yi seçili hale getirin.
- Tamam'a tıkladığınızda sistemi yeniden başlatmayı isteyip istemediğiniz sorulacak. Yeniden başlatmadan önce bütün belge ve çalışmalarınızı kaydetiğinizden emin olun.
3. Pil Tasarrufu Modu
Laptopunuzun pilinin normalden biraz daha uzun dayanması mı gerekiyor? Windows 10'un bu iş için arka plandaki bazı işlemleri durduran ve pil tüketimini azaltan bir işlevi var.
Ayarlar > Sistem > Pil yolunu izleyin ve "Pil seviyesi bunun altına düşerse pil tasarrufunu aç" seçeneğini etkinleştirip, bir yüzde belirleyin. Dilerseniz, pil tasarrufunu aynı ekrandan hemen etkin hale getirebilirsiniz.
Pil tasarrufuna daha hızlı ulaşmak için Win + A kısayolunu kullanabilir ve İşlem Merkezi'ndeki ilgili düğmeye tıklayabilirsiniz.
4. Koyu Mod
Bugünkü birçok modern işletim sistemi gibi Windows 10'da da bir koyu mod işlevi var. Windows'ta koyu modu etkinleştirdiğinizde birçok Store uygulaması ve Dosya Gezgini gibi bazı Windows öğeleri, koyu bir arka plan ile görüntüleniyor.
Koyu modu etkin hale getirmek için Ayarlar > Kişiselleştirme > Renkler yolunu izleyin ve Renginizi seçin altından Koyu'ya tıklayın.
5. Odaklanma Yardımı
Bu işlev, çalışırken bildirimlerin gelmesini engelleyerek işinize yoğunlaşmanızı sağlıyor. Odaklanma Yardımını yapılandırmak için Ayarlar > Sistem > Odaklanma Yardımı yolunu izleyin. Burada işlev için Kapalı, Sadece öncelikli ve Sadece alarmlar seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.
Bu seçeneklerin altında, Odaklanma Yardımının belirli saatlerde veya oyun oynarken otomatik olarak açılmasını da ayarlayabilirsiniz.
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