"Güvenli" Web Tarayıcısındaki Güvenlik Açığı, Dev Şirkete Pes Dedirtti

Trend Micro, ciddi bir güvenlik açığı keşfedilen web tarayıcısını onarmakla uğraşmadı, tamamen kapattı.

"Güvenli" Web Tarayıcısında Ciddi Güvenlik Açığı

Trend Micro, "güvenlik odaklı" web tarayıcısı Privacy Browser'ı, bulunan güvenlik açığı sonrasında Dr Safety Android güvenlik paketinin içerisinden kaldırdı.

İlk olarak güvenlik danışmanı Dhiraj Mishra tarafından keşfedilen ve nisan ayında firmaya bildirilen güvenlik açığı, kullanıcıların sahte web sayfalarını gerçek sanmasına yol açabiliyordu. Açık saldırganlar tarafından kullanıldığında, Trend Micro'nun web tarayıcısının adres çubuğunda değişiklik yapılabiliyordu. Örneğin banka bilgilerinizi çalmayı amaçlayan bir web sayfası, URL çubuğuna bankanın gerçek alan adını yazabiliyordu.

Mishra, açığı kullanmanın oldukça kolay olduğunu ve saldırganın yazılımın yüklü olduğu 10 milyon kişi arasından birçok kurban seçmekte zorlanmayacağını söylüyor.

CVE-2018-18334 olarak izlenen açık Trend Micro tarafından doğrulandı. Firma, açığı kapatmak yerine tarayıcıyı tamamen kapatmayı tercih etti. Açığın sayfasına bakıldığında sorunun 2018'de ortaya çıktığı, firmanın açığı daha önce de tamir etmeye çalıştığı anlaşılıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
19 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
Dark 3. sezon ne zaman? Heyecanla beklenen Dark 3. sezon fragmanı yayında!
12 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
A101 11 Haziran 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Samsung ürünleri sürprizi
Günün En çok Okunanları
Hangi Samsung Galaxy Telefonlar Android 11'e Güncellenecek?
"Güvenli" Web Tarayıcısındaki Güvenlik Açığı, Dev Şirkete Pes Dedirtti
Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte Bakanlık rehberindeki belirtiler
Linux Dağıtımı Ne Demek? Linux Dağıtımları Arasında Ne Fark Var?
Dijital Ekranlar Gözlerimize Nasıl Zarar Veriyor?

 

 