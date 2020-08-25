Windows 10, MacBook'un Tartışmalı İşlevini "Ödünç Alabilir"

Windows 10'un, MacBook'un tartışmalı Touch Bar işlevine benzer bir işlev sunacağı iddia edildi.

Windows 10, MacBook'un Bu İşlevini Ödünç Alabilir

Apple'ın tartışmalı Touch Bar'ının bir benzeri, Windows 10'lu bazı cihazlarda Wonder Bar adıyla karşımıza çıkabilir.

Sanal klavyenin üzerinde görünecek olan Wonder Bar, şu an yaptığınız işe göre değişen, içeriğe hassas düğmeler ve kısayollar görüntülüyor. Bu haliyle Wonder Bar'ın yeni MacBook'lardaki Touch Bar'a çok benzeyeceği söylenebilir. Apple'ın Touch Bar'ı da klavyenin tepesinde bulunuyor ve içeriğe bağlı kısayollar ve düğmeler gösteriyor.

Wonder Bar'ın Windows 10X cihazlarına geleceğini daha önce duysak da, sıradan Windows 10'lu cihazlarda yer alacağını ilk defa duyuyoruz. Ancak yeni işlev herkesin hoşuna gitmeyebilir. En azından Touch Bar'ın bazı kullanıcılar tarafından gösterişe yönelik gereksiz bir işlev olduğu, cihazın maliyetini artırdığı ve hatta bazen sizi yavaşlattığı söyleniyor. Aynı şeylerin Wonder Bar için söylenmesi bizce şaşırtıcı olmayacaktır.

Ancak Wonder Bar, fiziksel bir özellik olan Touch Bar'ın aksine yazılımsal bir işlev olduğundan, onu destekleyen bir cihaza ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla aslında herkese ek bir maliyet getirmeyecek.

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