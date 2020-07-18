Windows 10 Mayıs 2020 Güncellemesinde Şimdi de Yavaşlama Sorunu

Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi, her ne kadar yavaş dağıtılsa da yeni sorunlarla anılmaya devam ediliyor. Bu kez bazı kullanıcılar yavaşlamalardan şikayetçi olurken, sorunun işletim sisteminin Olay Görüntüleyici aracındaki "ESENT" uyarılarıyla ilgisi olduğu düşünülüyor.
Olay Görüntüleyici'de görünen "ESENT 642" uyarılarındaki ESENT, bir veri depolama teknolojisi ve işletim sisteminin masaüstü aramaları ve medya dizini oluşturmayla ilgileniyor. Kullanıcıların gözlemlediği ve Microsoft'un Answers.com forumlarında paylaştığı ESENT 642 uyarılarının arkasında yatan sorun, bazı kullanıcıların iddiasına göre kilitlenmeler veya oyunlarda yavaşlamalar şeklinde kendini gösteriyor.
Bir kullanıcı, R6S oynarken hissedilir takılmalar yaşadığını, ancak sistemi yeniden başlatarak sorunu çözdüğünü söylüyor. Bir başka kullanıcı ise Call of Duty: Warzone'da sorun yaşadığını belirtiyor. Bunlara ilave olarak Windows 10'un Filmler ve TV uygulamasında sorun çıktığını ve rastgele çökmelere maruz kaldığını söyleyen kullanıcılar da var. Birçok kullanıcı ise PC'nin uyku modundan geri dönerken çöktüğünü söylüyor.
Bazı kullanıcılar, yavaşlamanın süresi dolan Windows.old dosyalarının işletim sistemi tarafından silinmesinden dolayı yaşandığını, yani bir defalık olduğunu ileri sürüyor. Ancak bundan sonra da sorun yaşadığını söyleyenler var.
Sorunun hiç de ideal olmayan çözümü olarak güncellemeyi kaldırıp, Mayıs 2020 güncellemesinden önceki sürüme dönülmesi olduğu belirtiliyor. Ancak eğer güncellemeden sonra sisteminizde ciddi sorunlar ortaya çıkmadıysa, güncellemeyi kaldırmak iyi bir seçenek olmayabilir.
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