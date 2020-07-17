Google, Microsoft'un Chrome İçin Geliştirdiği RAM Tasarrufunu Reddetti

Google'ın web tarayıcısına katkılarda bulunmaya devam eden Microsoft, bir süre önce Chrome'un RAM kullanımını azaltmaya yönelik bir yol bulduğunu iddia etmişti. Bu birçok kullanıcıyı heveslendirmişti ancak Google, Microsoft'un onarımını devre dışı bıraktı. En azından bu hamle, Microsoft'un yardımlarını kesmeye yönelik bir hareket gibi görünmüyor.
Seneler içerisinde devasa bir yazılım haline gelen Chrome, belki hızından bir şey kaybetmedi ancak RAM kullanımı giderek arttı ve bundan dolayı bazı kullanıcıların canını sıkmaya, hatta bu kullanıcıları kendisinden uzaklaştırmaya başladı. Yüksek RAM kullanımı, özellikle birden fazla sekme açık olduğunda ortaya çıkıyor. Tarayıcısı Edge'de Chrome ile aynı yazılım motorunu kullanan Microsoft, Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinde Segment Heap işlevini kullanarak bu soruna kendi çözümünü getirmişti. Microsoft'a göre bu, Chromium tabanlı Edge'in bellek kullanımını yüzde 27 azaltıyordu.
Ancak firmanın Chromium'da yaptığı düzenlemeler, Chrome'da varsayılan olarak kapalı olacak. Google'ın onarımı devre dışı bırakmasının nedeni, bir Intel mühendisinin yaptığı bir keşif. Buna göre Segment Hesap, Chrome'da RAM kullanımını azaltmıyor, diğer alanlarda ve özellikle işlemcide "performans gerilemesine" yol açıyor. Bir Chrome programcısına göre onarım, işlemciye yüzde 10 yük getirirken, işlemci/güç tüketiminde yüzde 13 artış gözleniyor. Bu değerler, geliştiriciye göre işlevi açık tutmayı engelleyecek kadar yüksek. Dolayısıyla işlev, ağustosta yayınlanması planlanan Chrome 85'te varsayılan olarak kapalı gelecek.
Google işlevi kapatsa da, gelecekte daha çok test yaparak ve işlemciye olan etkiyi azaltarak açmayı "yeniden düşünebileceğini" söylüyor. Google, Chrome 85'te başka optimizasyonlara yer verdiğinden, işlevin kaldırılmasına rağmen RAM kullanımında düşüş gözlenebilir.
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