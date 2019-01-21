Windows 10 Mobile, Aralık 2019'da Ölecek
Öleceğini bildiğimiz Windows 10 Mobile'ın tam olarak ne zaman gideceği de belli oldu!
Windows 10 Mobile'ın artık bir ölüm tarihi var. Yeni telefonlarda artık kullanılmayan mobil işletim sistemi, 10 Aralık 2019'dan sonra desteklenmeyecek.
Windows 10 Mobile'ın sonunun geldiğini, ilk olarak kurumsal başkan yardımcısının bir tweet'iyle öğrenmiştik. Bu sırada firma herhangi bir tarihten bahsetmemişti. Ancak Windows 10 Mobile'ın sıkça sorulan sorular sayfası, o zamanki 1709 numaralı sürümün çıkacak son sürüm olduğunu belirtiyor.
Microsoft'un Windows 10 Mobile'ı geliştirmekten vazgeçmesinin nedeni, uygulamaların kıtlığı olarak açıklanmıştı. Yumurta - tavuk meselesine benzese de, platformun kullanıcısı az olduğundan yeterince uygulama geliştirilmiyordu.
Microsoft güvenlik ve yazılım güncellemelerini yayınlamaya devam etse de tüm bunlar, aralıkta sona erecek. Microsoft, bu tarihten sonra Android veya iOS'lu bir cihaza geçmenizi bizzat tavsiye ediyor.
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