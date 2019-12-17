Windows 10 Mobile Önce "Öldü", Sonra "Dirildi"

Microsoft, garip bir hamleyle, geçtiğimiz günlerde resmi olarak "öldürdüğü" Windows sürümünü, şimdi resmi olarak "diriltti"

Windows 10 Mobile'ın Destek Süresi Uzatıldı

Microsoft, 10 Aralık'ta destek süresini sona erdirdiği Windows 10 Mobile için tuhaf bir hamlede bulundu ve süreyi Ocak 2020'ye kadar uzattı.

Windows 10 Mobile'ın destek sayfasında beliren ek açıklama, Windows 10 Mobile, sürüm 1709'un destek süresinin 14 Ocak 2020'de biteceğini söylüyor. Sürenin uzatılmasını daha da tuhaf yapan bir nokta, platformdaki UWP Office uygulamalarının 12 Ocak 2021'e kadar desteklenirken işletim sisteminin destek süresinin 13 Ocak 2020'de bitecek olması. Windows 7'nin destek süresinin de aynı tarihte bitecek olması, muhtemelen tesadüf değil.

Doğrudan ilgisi olmasa da, firmanın Chromium tabanlı Edge web tarayıcısı, 15 Ocak 2020'de yayınlanacak. İlginç biçimde bu tarayıcı, bir gün önce, yani 14 Ocak'ta destek süresi bitmiş olan Windows 7'de de çalışacak.

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